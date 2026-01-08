Celebridades e TV Encontro dos ex: Cena que reúne Viviane Araújo e Belo repercute nas redes sociais Imagens da primeira gravação de Viviane Araújo ao lado de Belo na novela Três Graças, da TV Globo, está repercutindo nas redes sociais. Como eles já foram casados na vida real, os fãs entraram em polvorosa. Por Flipar

Reprodução redes sociais