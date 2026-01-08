Encontro dos ex: Cena que reúne Viviane Araújo e Belo repercute nas redes sociais

Viviane vive Consuelo, antigo amor de Misael, personagem interpretado por Belo. O reencontro é marcado por tensão e troca de farpas,.
Desde que a Globo confirmou a contratação de Viviane para a novela das 21h, a expectativa tornou-se grande pelo reencontro do antigo casal.
Na época do anúncio, Viviane disse que a personagem trará nuances inéditas em sua carreira. “É um papel diferente de tudo o que já fiz. Ainda estou conhecendo a Consuelo, mas posso dizer que ela é uma mulher forte e determinada”, comentou.
A atriz destacou ainda que o convite representava um desafio estimulante e celebrou a parceria renovada com Aguinaldo Silva, com quem já trabalhou em duas outras produções.
Viviane Araújo dos Santos nasceu em 25 de março de 1975, no Rio de Janeiro. Ela iniciou sua vida artística ainda muito jovem, como dançarina e modelo.
Sua estreia na televisão aconteceu em 1994, quando foi eleita “Garota do Fantástico”, o que abriu portas para novos trabalhos na Globo.
Após participações especiais em atrações como “Brava Gente, “A Turma do Didi” e “Malhação”. ela alcançou grande destaque ao interpretar Rosinha na Escolinha do Professor Raimundo, em 2001.
Poucos anos depois, voltou a brilhar na emissora ao integrar o elenco do “Zorra Total”, entre 2005 e 2008, onde ficou marcada pela personagem Dona Tetê, do quadro “O Cartório”.
Paralelamente, sua relação com o carnaval se fortalecia ano após ano. Viviane estreou na avenida em 1995, desfilando pela Beija-Flor, e desde então passou por diversas escolas tradicionais.
Desde 2008, é rainha de bateria do Salgueiro, tendo vivido momentos marcantes, como o vice-campeonato daquele ano e o título de 2009.
Em São Paulo, tornou-se figura emblemática da Mancha Verde, onde reina à frente da bateria há mais de uma década.
Em 2012, ela viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira ao se tornar campeã da quinta temporada do reality “A Fazenda”, na RecordTV, com impressionantes 84% dos votos.
Sua estreia com um papel fixo em novelas foi em “Império”, em 2014. No folhetim, escrito justamente por Aguinaldo Silva, Viviane deu vida à manicure Naná, desempenho que lhe rendeu o Prêmio Extra de Televisão como Revelação.
Em seguida, participou de outras produções globais, como a novela “Rock Story”, em 2016, e conquistou o público com Neide em “O Sétimo Guardião”, seu primeiro papel dramático de grande destaque. Seu último papel havia sido em 'Volta por Cima', como Rosana Bacelar.
Paralelamente às produções televisivas e carnavalescas, Viviane construiu uma carreira notável como modelo. Entre 1999 e 2006, protagonizou diversos ensaios para revistas masculinas.
Na vida pessoal, ela foi casada por nove anos com o cantor Belo, união encerrada em 2007 após rumores de infidelidade. Logo depois, iniciou um relacionamento com o jogador Radamés, com quem viveu por alguns anos, até o término em 2017.
Em 2020, Viviane Araújo tornou público o relacionamento com o empresário Guilherme Militão, com quem se casou no ano seguinte. No início de 2022, anunciou a tão celebrada gravidez do primeiro filho. Joaquim nasceu em 6 de setembro do mesmo ano, marcando um capítulo especial na trajetória pessoal da artista.