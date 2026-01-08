Entretenimento Espaços de nobreza musical: Opera Houses pelo mundo Em 18 de setembro de 1809, a Royal Opera House, em Londres, foi devastada por um grande incêndio. Foi o segundo a atingir o teatro, que era conhecido na época como 'Theatre Royal' em Covent Garden. O incêndio começou à noite e destruiu a bela construção. Por Flipar

Domínio público