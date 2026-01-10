Galeria CNH 2026: quem vai conseguir renovação de graça e automática O governo federal passou a renovar automaticamente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas sem infrações. A medida entrou em vigor no dia 9 de janeiro de 2026, beneficiando milhares de condutores responsáveis. Por Flipar

Ministério da Infraestrutura / Conselho Nacional de Transito