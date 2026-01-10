CNH 2026: quem vai conseguir renovação de graça e automática

A renovação automática dispensa exames presenciais e deslocamentos aos Detrans de todo o país. Também não há cobrança de taxas de renovação ou emolumentos, tornando o processo gratuito.
O benefício vale para os chamados bons condutores, ou seja, motoristas sem infrações registradas nos últimos 12 meses. É necessário manter um histórico limpo no trânsito para ter direito à renovação automática.
Outro requisito é estar inscrito no Cadastro Positivo de Condutores, que reconhece boas práticas. A adesão pode ser feita de forma voluntária pelo próprio motorista.
Quando a CNH estiver próxima do vencimento, o sistema faz a atualização automaticamente. O novo prazo de validade passa a constar na versão digital do documento.
A renovação ocorre sem necessidade de exames médicos ou avaliações presenciais. A regra vale apenas para quem não possui restrições médicas registradas.
A medida começou a ser aplicada gradualmente, alcançando milhares de motoristas logo no início. A expectativa é ampliar o alcance ao longo dos próximos anos.
Quem desejar a versão física da CNH ainda poderá solicitá-la separadamente. Nesse caso, podem existir custos conforme as regras do estado.
Nem todos os condutores podem participar do processo automático. Há limites de idade e situações específicas que exigem renovação tradicional. Os idosos acima de 70 têm regras próprias.
Motoristas com 70 anos ou mais continuam obrigados a realizar exames periódicos. A renovação automática não se aplica a esse grupo por questões de segurança.
Quem teve a validade da CNH reduzida por recomendação médica fica fora da regra automática. Nesses casos, a avaliação de saúde segue sendo obrigatória
A iniciativa faz parte de um esforço maior de digitalização dos serviços públicos. O objetivo é tornar processos mais rápidos e menos custosos para a população.
Além da praticidade, a medida funciona como incentivo ao respeito às leis de trânsito. Motoristas responsáveis passam a ser recompensados por seu histórico.
Para aproveitar a novidade, é importante manter os dados atualizados nos sistemas oficiais. Assim, a renovação automática ocorre sem falhas ou necessidade de intervenção manual.