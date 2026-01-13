“Golden” vence a categoria de Melhor Canção Original no Globo de Ouro 2026

Nessa categoria, “Golden” disputou o prêmio com “Dream as One”, do filme Avatar: Fogo e Cinzas, “I Lied to You”, de Pecadores, “No Place Like Home” e “The Girl in the Bubble”, ambas do longa Wicked: For Good, além de “Train Dreams”, do filme de mesmo nome.
“Guerreiras do K-Pop”, que também venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Animação, foi criado por Maggie Kang, que divide a direção com Chris Appelhans. A trama acompanha três estrelas do K-pop que formam o grupo feminino fictício “HUNTR/X”, composto por Rumi, Mira e Zoey, personagens que conciliam a carreira musical com missões secretas contra ameaças sobrenaturais.
A canção “Golden” foi criada por uma equipe de produtores que inclui Teddy Park, Ido, Lindgren e outros colaboradores ligados à indústria do K-Pop. A letra foi escrita por Kim Eun-Jae, conhecida artisticamente como EJAE, em parceria com Mark Sonnenblick.
A interpretação vocal de “Golden” também ficou a cargo de EJAE junto de Audrey Nuna e Rei Ami. As músicas atribuídas ao grupo fictício “HUNTR/X” utilizam as vozes cantadas dessas três artistas, que representam Rumi, Mira e Zoey. Já os diálogos das personagens contam com dublagem de Arden Cho, May Hong e Ji-young Yoo, respectivamente.
A música teve sua criação inspirada em artistas do hip hop internacional. Em entrevista ao The New York Times, o codiretor Chris Appelhans citou referências como The Notorious B.I.G., Drake, Eminem e Lil Wayne, e destacou a canção “Juicy” como influência principal.
A diretora Maggie Kang revelou que cerca de oito versões de “Golden” foram gravadas até chegar à definitiva. Durante o processo, EJAE foi estimulada a explorar o registro vocal mais alto possível, algo que a cantora descreveu como extremo, por se tratar de um alcance desconfortável e pouco viável para apresentações ao vivo. Apesar de conseguir alcançar as notas, ela explicou que a música quase não oferece pausas para respiração.
Além do Globo de Ouro, “Golden” recebeu o prêmio de Melhor Canção Original de Filme no Critics Choice Awards 2026.
A música também obteve cinco indicações ao Grammy 2026, incluindo Canção do Ano, Melhor Performance de Duo ou Grupo Pop, Melhor Canção Escrita para Mídia Visual e Melhor Gravação Remixada. A trilha sonora do filme também foi indicada na categoria Melhor Álbum de Trilha Sonora para Mídia Visual no Grammy.
No Reino Unido, “Golden” quebrou um recorde de 56 anos na UK Singles Chart. Com nove semanas não consecutivas na liderança, a faixa passou a deter a maior permanência em primeiro lugar já registrada por um artista fictício de animação no país. O recorde anterior pertencia a “Sugar, Sugar”, dos The Archies, lançada em 1969.
A música alcançou o primeiro lugar das paradas em mais de 30 países, incluindo Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, “Golden” recebeu certificação de Disco Duplo de Platina, impulsionada por vendas e números de streaming acumulados.
Na Coreia do Sul, a música conquistou um Perfect All-Kill ao ocupar simultaneamente o primeiro lugar em todas as principais paradas digitais do país.
O desempenho também foi ótimo nas paradas da Billboard, com liderança em rankings como a Billboard Global 200 e a Billboard Hot 100.
“Golden” é a primeira música interpretada por um grupo feminino a alcançar o número um da Billboard Hot 100 desde o Destiny’s Child. O feito ocorreu 24 anos após Kelly Rowland, Beyoncé e Michelle Williams liderarem a parada com “Bootylicious”.
A canção é a nona música de K-Pop a chegar ao topo da Billboard Hot 100, após seis faixas do BTS — “Savage Love”, “Dynamite”, “Life Goes On”, “Butter”, “Permission To Dance” e “My Universe” — além de “Seven”, de Jungkook, e “Like Crazy”, de Jimin, estes dois últimos lançamentos solo de integrantes do grupo.
“Golden” também se tornou o primeiro título interpretado por um ato fictício a alcançar o primeiro lugar da Billboard Hot 100 desde “We Don’t Talk About Bruno”, da animação “Encanto”.
AlÃ©m desse desempenho, a trilha sonora de â??Guerreiras do K-Popâ? colocou oito faixas simultaneamente na Billboard Hot 100, um feito raro para um filme de animaÃ§Ã£o.