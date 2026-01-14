Habitação no mar: Empresa planeja ‘moradias’ no oceano

Chamado de 'Sentinel', o projeto tem o intuito de fornecer um habitat subaquático que oferece espaços individuais com quartos, chuveiros e banheiros, áreas de trabalho, locais sociais e de refeições, além de salas dedicadas à pesquisa.
A DEEP, empresa por trás da proposta, garante que a construção permitirá que cientistas e pesquisadores permaneçam debaixo d'água por períodos prolongados.
De acordo com a empresa, os espaços no 'Sentinel' são projetados para serem personalizados e flexíveis, permitindo que as pessoas vivam normalmente e trabalhem em qualquer lugar da Plataforma Continental.
O objetivo, de acordo com a companhia, é tornar os humanos mais adaptados à vida aquática, tendo o Sentinel como o primeiro passo significativo nessa direção.
“Queremos trazer a humanidade de volta para o oceano. É sobre aumentar a conscientização e destacar a importância do oceano, que é o coração e os pulmões de nosso planeta, responsável pelo oxigênio em pelo menos a cada dois suspiros que você dá”, disse Sean Wolpert, presidente da DEEP, à Forbes.
A empresa também deu detalhes sobre as acomodações. Eles afirmam que no quarto privado, uma pessoa com 1,80m de altura pode dormir confortavelmente, pois, além do espaço amplo, o cômodo também conta com grandes janelas.
Algo inédito em habitats subaquáticos é o fato de que cada membro da tripulação tem seu próprio quarto confortável, proporcionando privacidade e espaço pessoal.
Segundo o presidente da DEEP, o plano é obter aprovações e começar os trabalhos até o fim deste ano. 'Começar a derreter metal até o final deste ano”, declarou Wolpert.
“Somos muito sortudos por ter uma pedreira de calcário muito grande que está cheia de água a oeste da Inglaterra, que tem 600m de comprimento, 100m de largura, 80m de profundidade, 20m de visibilidade, de água clara. É lá que teremos o primeiro Sentinel implantado. Esperamos ter o primeiro teste em águas profundas até o final de 2026”, contou o executivo.
Apesar de a ideia de pessoas comuns viverem em águas profundas parecer instigante, por enquanto a realidade só deve estar disponível para uma parcela muito rica da população.
“Pessoas que desejam passar por esse processo e se tornarem capazes de operar nesse habitat podem ser aquelas com patrimônio líquido altíssimo”, afirmou Wolpert.
“É só pensar nas empresas como SpaceX e Blue Origin, que estão enviando super ricos ao espaço”, completou.
O projeto deve possibilitar que os pesquisadores vivam debaixo d'água por até 28 dias seguidos, proporcionando acesso exclusivo às plataformas continentais em todo o mundo e a áreas mais profundas do oceano, onde se estima que 90% da vida marinha habite.
“A exploração e mapeamento do oceano ainda estão no começo, e as potenciais aplicações para a saúde que ele contém são significativas”, destacou Wolpert.
Segundo o presidente da BEEP, o projeto Sentinel vai ser posicionado a uma profundidade de até 200 metros, o que permitirá aos pesquisadores observar de perto as profundezas do oceano e os mistérios em torno desses ecossistemas.
O fundo dos oceanos ainda é uma região pouco explorada pelo ser humano. Estima-se que apenas 20% das profundezas marítimas foram mapeadas. Confira outras curiosidades interessantes sobre o fundo do mar!
Abismos: O fundo do oceano não é plano, mas sim um terreno acidentado com montanhas submarinas, vulcões e vales profundos como a Fossa das Marianas, que chega a 11.034 metros de profundidade, mais do que o dobro da altura do Monte Everest!
Criaturas misteriosas: O fundo do oceano é o lar de uma vasta variedade de vida marinha, muitas das quais ainda são desconhecidas para a ciência. Peixes bioluminescentes que produzem sua própria luz, lulas gigantes com tentáculos de até 13 metros, tubarões-duende com focinhos longos e cheios de dentes afiados são apenas alguns dos animais conhecidos.
Pressão: No fundo do oceano, a pressão pode ser mil vezes maior do que na superfície. As criaturas que vivem lá desenvolveram adaptações incríveis para sobreviver nesse ambiente extremo.
Laboratório natural: Os organismos do fundo do mar podem nos ensinar muito sobre a vida em condições extremas e sobre a origem da vida na Terra. Estudá-los pode nos ajudar a desenvolver novos medicamentos, materiais e tecnologias.
Inspiração artística: A beleza e o mistério do fundo do mar inspiraram artistas e escritores por séculos. As histórias de criaturas fantásticas e aventuras em submarinos nos convidam a imaginar como seria explorar esse mundo fascinante.