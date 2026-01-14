Richard Gere relembra banimento polêmico no Oscar

“Eu não levei isso muito para o lado pessoal”, disse. Segundo ele, não houve vilões na situação e sua motivação sempre foi combater injustiças. “Quero combater a raiva. Quero combater a exclusão. Quero combater as violações dos direitos humanos”, afirmou.
Tais falas citam a influência do Dalai Lama, de quem é amigo há décadas. Gere também reconheceu que sua postura política afetou a carreira, revelando que perdeu trabalhos porque estúdios temiam desagradar o mercado chinês.
Ao receber o prêmio Goya Internacional de 2025, em Granada, na Espanha, Richard Gere, aliás, aproveitou para e fazer duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
'Estou vindo de um lugar muito obscuro na América. Temos um valentão, um bandido como presidente dos Estados Unidos. Mas isso não é apenas nos Estados Unidos, é em todo lugar', disparou o veterano de Hollywood.
Desde setembro de 2024, o ator de 75 anos vive com sua família em uma mansão em Madri, capital da Espanha. Ele se mudou dos Estados Unidos logo após a eleição de Donald Trump.
Natural da Filadélfia, Pensilvânia, Richard Gere nasceu em 31 de agosto de 1949. Com uma carreira consolidada, Gere se tornou um ícone — e galã — do cinema, especialmente nas décadas de 1980 e 1990.
Gere cresceu em uma fazenda próxima a Syracuse, em Nova York, e desde jovem demonstrou uma grande variedade de talentos. Na escola, destacou-se em esportes, principalmente ginástica olímpica, e também era um músico talentoso, chegando a tocar trompete.
Essa versatilidade o levou a conquistar uma bolsa de estudos para filosofia na Universidade de Massachusetts, onde também se envolveu com o teatro e a música. Sua carreira decolou no início dos anos 1970 em peças teatrais, ganhando destaque em 'Grease', na Broadway.
Sua estreia no cinema aconteceu em 1975, com o filme de ação policial 'Perigos', no qual interpretou o personagem Billy. Em 1978, Gere ganhou um destaque maior ao protagonizar 'Cinzas no Paraíso', do conceituado diretor Terrence Malick.
Um grande sucesso de sua carreira foi 'Uma Linda Mulher' (1990), no qual interpretou Edward Lewis, um empresário que se apaixona por uma garota de programa, interpretada por Julia Roberts.
A química entre Gere e Roberts fez do filme um dos maiores clássicos românticos do cinema e ajudou a catapultar ambos ao estrelato mundial.
Além disso, o filme foi um sucesso de bilheteria e tornou Richard um ícone dos romances hollywoodianos. Nesse meio tempo, Gere viveu o advogado de defesa Martin Vail, no thriller 'As Duas Faces de um Crime' (1996).
Depois, Gere estrelou filmes como 'Noiva em Fuga' (1999) e 'Chicago' (2002), pelo qual ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Musical ou Comédia.
Richard Gere também é conhecido por seu ativismo social e espiritualidade. Ele é um praticante dedicado do budismo e, como já citado nesta galeria, um forte apoiador da causa tibetana, sendo amigo pessoal do Dalai Lama.
Sua postura em relação aos direitos humanos e sua defesa dos direitos dos tibetanos, por exemplo, resultaram em algumas controvérsias e até na proibição de entrada dele na China. Em 2017, o ator afirmou que não era mais escalado para grandes filmes por defender a soberania do Tibete.
Ele foi casado com a modelo Cindy Crawford de 1991 a 1995. Além dela, Gere se envolveu com a artista plástica brasileira Sylvia Martins, a atriz Penelope Milford e com a produtora Dawn Steel. No início dos anos 2000, chegou a se casar com Carey Lowell, com quem teve um filho, Homer.
Em 2018, o ator finalmente se casou com sua atual esposa, a espanhola Alejandra Silva, com quem teve mais dois filhos.