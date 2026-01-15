Ataques sucessivos de abelhas deixam vítimas na região Sul; um homem morreu

Jasmim - Apesar de ter um aroma doce, o jasmim possui componentes que algumas espécies de abelhas evitam. Seu cheiro, dependendo da intensidade, pode ser interpretado como desagradável. No entanto, nem todas as abelhas são repelidas por ele. Essa planta deve ser molhada de duas a três vezes por semana e devem ser feitas em abundância