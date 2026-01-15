Primeiro edifício giratório do mundo fica no Brasil e está abandonado

O Edifício Suite Vollard, como é chamado, foi idealizado em 1994 e inaugurado em 2004 no bairro Mossunguê, em Curitiba.
Com 11 andares cilíndricos, o prédio foi projetado pelo arquiteto Bruno de Franco e construído pela Moro Construções Civis Ltda.
Cada andar possui um apartamento capaz de girar 360º de forma independente, movido por um motor.
A tecnologia permite que os moradores consigam mudar a vista e o ambiente com um simples comando de voz.
A inovação fez com que o projeto ganhasse repercussão internacional, com destaque em veículos como The New York Times, NBC e The Economist.
Apesar da proposta 'conceito' e da atenção mundial, o edifício não obteve sucesso comercial.
As unidades, vendidas por cerca de R$ 835 mil em 2004, nunca foram habitadas.
Pela cotação atual, um apartamento no Suite Vollard custaria aproximadamente R$ 2,5 milhões hoje em dia.
O prédio acabou penhorado por dívidas da construtora e se encontra abandonado e deteriorado após mais de 20 anos.
Os idealizadores atribuem o insucesso a fatores como o alto custo, o perfil conservador do mercado curitibano e a falta de compradores para um conceito tão ousado.
'Eu acho que em São Paulo, por exemplo, caberia alguma coisa. Curitiba, não. Curitiba ainda é muito conservadora', afirmou Bruno de Franco, arquiteto que projetou o Suite Vollard.
Apesar de leilões recentes e até reduções de preço, apenas uma unidade foi arrematada por R$ 849 mil.
Em 2023, a Construtora Moro entrou em processo de recuperação judicial.
Segundo a prefeitura de Curitiba, o Suite Vollard já não tem mais documentações e autorizações necessárias para ser habitado.
Mesmo com o abandono, o edifício é lembrado como um símbolo de inovação arquitetônica e um marco do experimentalismo dos anos 1990.
O arquiteto sugere que a conversão do edifício em um hotel poderia ser um caminho para seu renascimento.
Apesar do fracasso com o Suite Vollard, Bruno Franco é responsável por diversos edifícios marcantes em Curitiba, como o Antoni Gaudí, o Brasil 500 e o Business Tower.