Após passar mal duas vezes e deixar BBB 26, Henri Castelli se pronuncia nas redes

Após passar por dois episódios de convulsão, o ator Henri Castelli precisou deixar o BBB 26 por recomendação médica.

Reprodução do Instagram @bbb

O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt na exibição do programa do dia 14 de janeiro.

Montagem/Reproduc?a?o/TV Globo

Henri Castelli se manifestou pela primeira vez sobre o ocorrido por meio de um comentário no perfil do reality no Instagram. 'Gratidão por todo carinho', escreveu.

Reprodução do Instagram @henricastelli

Nascido em 10 de fevereiro de 1978, em São Bernardo do Campo, São Paulo, Henri Castelli iniciou a carreira artística no fim dos anos 1990.

Reprodução do Instagram @henricastelli

Após alguns trabalhos como modelo, ele fez sua estreia na TV em 1998, com pequenas participações na minissérie 'Hilda Furacão' e na novela 'Pecado Capital'.

Divulgação/TV Globo

Em 2002, interpretou o protagonista Pedro em 'Malhação', formando um par romântico memorável com a atriz Juliana Silveira.

Divulgac?a?o/TV Globo

Entre seus trabalhos mais marcantes em novelas nesse período estão 'Celebridade', de 2003, 'Como uma Onda', em 2004, 'Belíssima', em 2005, e 'Cobras e Lagartos', de 2006.

Divulgação/TV Globo

Além da atuação, a vida pessoal de Henri Castelli sempre despertou grande interesse da mídia.

Reprodução do Instagram @henricastelli

O ator também é conhecido por ser um torcedor fervoroso do São Paulo Futebol Clube e por sua forte ligação com a umbanda.

Reprodução do Instagram @henricastelli

Em 2019, Castelli fez parte do elenco de 'Malhação: Toda Forma de Amar' e, mais recentemente, em 2024, participou da 'Dança dos Famosos'.

Reprodução do Instagram @henricastelli

Em dezembro de 2020, o ator passou por uma situação delicada ao ser agredido fisicamente em um restaurante de Barra de São Miguel, Alagoas. Ele chegou a sofrer uma fratura na mandíbula.

Montagem/Reproduc?a?o/Instagram

