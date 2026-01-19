Estilo de Vida

Brasileiro está na lista dos 20 hotéis mais surpreendentes do mundo

Esse movimento foi refletido na Lista Edge 2025 da Forbes Travel Guide, que destacou os 20 hotéis, resorts e cruzeiros mais inovadores do mundo.

A seleção se apoiou em acesso privilegiado a destinos isolados, experiências marcantes, compromisso com a sustentabilidade e eficiência na hospitalidade. Confira o ranking!

20º) Cloud Camp, Estados Unidos: Localizado a 2.800 metros na Floresta Nacional de Pike, o hotel só é acessado a cavalo, caminhadas de três horas ou veículos 4×4. À noite, os hóspedes podem observar o céu hiperestrelado ao redor da fogueira.

19º) Wickaninnish Inn, Canadá: Esse hotel, que fica rodeado pela floresta e pelo Oceano Pacífico, se torna ponto de observação da chamada “temporada das tempestades” de novembro a fevereiro, na qual os hóspedes podem ver ondas de até 7 metros!

18º) Ponant Le Commandant Charcot, Polo Norte e Antártida: As experiências a bordo desse navio quebra-gelo incluem passeios de caiaque entre icebergs e de aventuras com trenós puxados por cães.

17º) Silver Origin, Galápagos, Equador: O navio foi projetado especialmente para o arquipélago equatoriano e oferece suítes espaçosas, serviço de mordomo e práticas sustentáveis, como ausência de plástico e navegação sem âncoras para preservar o fundo do mar.

16º) Four Seasons Explorer, Palau: Os hóspedes desse megaiate de luxo contam com um centro de mergulho cinco estrelas, no qual é possível observar recifes de corais e mais de 1.400 espécies de peixes.

15º) Argos in Cappadocia, Turquia: Este hotel foi construído em um antigo mosteiro escavado na rocha vulcânica e conta com piscinas privativas nos quartos, além de spas dentro de cavernas.

14º) Hotel das Cataratas, Brasil: Localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, o hotel oferece acesso privilegiado às cataratas fora do horário de visitação pública.

13º) Turneffe Island Resort, Belize: Além de permitir a pesca esportiva em uma das regiões mais ricas em biodiversidade do Caribe, o resort proporciona mergulhos entre cavernas e formações de estalactites.

12º) Fogo Island Inn, Canadá: Os visitantes podem participar de atividades como passeios de barco, colheita de frutas nativas e aulas práticas de sobrevivência neste hotel erguido sobre pilares fixados em pedras de granito.

11º) Tambo del Inka, Peru: Este resort, localizado no Vale Sagrado dos Incas, em Cusco, oferece estação de trem exclusiva para Machu Picchu e apresentações exclusivas de música andina durante as refeições.

10º) Mandapa, Ritz-Carlton Reserve, Indonésia: O hotel valoriza experiências relaxantes como oficinas de arranjos florais tradicionais, cerimônias de purificação e preparação de oferendas típicas locais.

9º) Southern Ocean Lodge, Austrália: Esse lodge fica na Kangaroo Island, onde é possível observar coalas, cangurus e leões-marinhos. As suítes têm vistas espetaculares para o Oceano Antártico.

8º) Phulay Bay, Ritz-Carlton Reserve, Tailândia: Quem gosta de ioga ao nascer do sol e mergulhos em um mar azul-turquesa vai ficar fascinado com este hotel cercado por falésias de calcário.

7º) The Brando, na Polinésia Francesa: O nome não é a toa: a ilha privada já pertenceu ao ator Marlon Brando. Hoje, funciona como refúgio ecológico com 35 vilas, onde os hóspedes podem até observar baleias.

6º) Nujuma, Ritz-Carlton Reserve, Arábia Saudita: Os hóspedes podem mergulhar em recifes de corais preservados ao lado de tartarugas, golfinhos e arraias. Os quartos em formato de concha são vilas flutuantes sobre o Mar Vermelho.

5º) Giraffe Manor, Nairóbi, Quênia: Instalado em uma mansão de 1930, é um dos hotéis mais fotografados do mundo e serve como santuário das girafas Rothschild, que circulam livremente pelo local e costumam interagir com os hóspedes.

4º) Elephant Hills, Tailândia: Os hóspedes podem escolher entre se hospedar em tendas na floresta ou em bangalôs flutuantes. A interação com os animais é feita de forma ética, ou seja, nada de montaria.

3º) OneeOnly Gorilla’s Nest, Ruanda: Este hotel de luxo, com apenas 21 unidades de hospedagem, é a base para expedições de gorilas nas montanhas. O pacote inclui a lavagem das roupas sujas de lama após as caminhadas.

2º) Solio Lodge, Quênia: Entre o Monte Quênia e o Parque Nacional Aberdare, o lodge é famoso por seus safáris de rinocerontes. O local ainda oferece aventuras em meio à vida selvagem africana, como passeios de helicóptero, bicicleta ou cavalo.

1º) NIHI Sumba, Indonésia: Os visitantes dessa ilha remota de Sumba podem admirar – e galopar – os cavalos selvagens que andam livremente pela praia, praticar ioga à beira d’água e participar de mergulhos terapêuticos em atividades de equoterapia.

