“High School Musical” celebra 20 anos de estreia com reencontros do elenco e homenagens

“High School Musical” completou 20 anos de sua estreia em 20 de janeiro de 2026, data marcada por uma série de comemorações que incluíram depoimentos do elenco, reencontros presenciais, homenagens nas redes sociais e o lançamento de produtos exclusivos.Por Flipar
A Disney lançou uma coleção especial com Crocs temáticos de East High, camisas de basquete com o sobrenome “Bolton” e um conjunto limitado de bonecos de Troy e Gabriella.
Em entrevista à revista People, o elenco comentou o impacto duradouro da franquia. Zac Efron, intérprete de Troy Bolton, afirmou que não imaginava que “High School Musical” continuaria relevante após duas décadas nem que novas gerações seguiriam se conectando à história. Segundo o ator, o projeto foi marcado por leveza, aprendizado e diversão coletiva.
Vanessa Hudgens, eternizada como Gabriella Montez, celebrou o aniversário com imagens inéditas dos bastidores publicadas nas redes sociais. Na mensagem, agradeceu aos fãs que a acompanham desde o início e encerrou a homenagem com a frase que se tornou símbolo da franquia: “Estaremos sempre juntos”.
Ashley Tisdale, intérprete da icônica Sharpay Evans, fez diversas publicações no “Instagram” e ressaltou que, no momento do lançamento, ninguém tinha dimensão do que o projeto se tornaria. Ela destacou que integrar algo tão icônico, que continua conquistando novos fãs, segue sendo uma experiência marcante. Em tom alinhado à personagem, afirmou que, duas décadas depois, “ainda estamos fabulosas”.
A atriz também chamou atenção ao resgatar figurinos originais de Sharpay, preservados ao longo dos anos. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, exibiu peças marcantes da personagem, incluindo o vestido azul usado em “Bop to the Top” e conjuntos em tons de rosa. Na legenda, comentou de forma bem-humorada que, “20 anos e dois filhos depois”, ainda conseguia vestir as roupas.
Monique Coleman, a mais velha do elenco principal e intérprete de Taylor McKessie, relembrou que ficou surpresa ao ver produtos com sua imagem na época e destacou que não havia como se preparar para a dimensão do sucesso, afirmando que todos simplesmente “acordaram dentro” daquele fenômeno.
Corbin Bleu, intérprete de Chad Danforth, tinha 15 anos quando participou do primeiro filme e afirmou que “High School Musical” foi decisivo para sua carreira, ao abrir portas profissionais, inclusive na Broadway, apesar dos desafios de lidar com a fama ainda muito jovem. O ator também compartilhou fotos dos bastidores no Instagram e ressaltou os vínculos duradouros criados com o elenco e a equipe.
Além das homenagens virtuais, parte do elenco se reuniu presencialmente em um evento realizado nos estúdios da “Walt Disney”, em Burbank. Na ocasião, Ashley reencontrou Lucas Grabeel, intérprete de Ryan Evans, e Monique Coleman.
A celebração incluiu ainda um momento familiar. Ashley levou a filha Jupiter Iris French, nascida em 2021, que participou do evento usando um vestido rosa-choque e posou no icônico carrinho de golfe rosa de Sharpay, visto em “High School Musical 2”. A atriz brincou ao dizer que a filha estava “ofuscando” sua presença.
O diretor e coreógrafo Kenny Ortega relembrou que percebeu o potencial do projeto ainda durante as filmagens do número final, “We’re All In This Together”. Segundo ele, ao observar o set sem recorrer aos monitores, teve a convicção de que, se o marketing da Disney acompanhasse o nível criativo da produção, o resultado poderia se transformar em um fenômeno.
Lançado originalmente em 20 de janeiro de 2006, o filme rapidamente ultrapassou o status de produção televisiva e se consolidou como um fenômeno cultural global, responsável por marcar uma geração inteira.
“High School Musical” acompanha a história de Troy Bolton, capitão do time de basquete, e Gabriella Montez, uma aluna nova com excelente desempenho acadêmico. Os dois se conhecem durante uma noite de karaokê no Ano-Novo, descobrem uma paixão em comum pela música e decidem disputar papéis no musical escolar do East High, desafiando os irmãos Sharpay e Ryan Evans, que dominavam o departamento de artes da escola.
O sucesso foi imediato. Na estreia, o filme alcançou 7,7 milhões de espectadores, e a trilha sonora chegou ao primeiro lugar da Billboard 200, onde permaneceu por mais de 100 semanas.
O elenco principal, acompanhado por Drew Seeley, responsável pela voz de Troy Bolton nas canções do primeiro filme, enquanto Zac Efron cantava apenas pequenos trechos, realizou uma turnê internacional. Em uma das apresentações, o grupo se apresentou no estádio do Morumbi, em São Paulo, para mais de 40 mil pessoas. Nos dois filmes seguintes, Zac Efron assumiu integralmente os vocais do personagem.
A franquia se expandiu com duas sequências lançadas em 2007 e 2008, um spin-off centrado em Sharpay Evans e, anos depois, com a série “High School Musical: A série: O Musical”, exibida entre 2019 e 2023.
Na época, “High School Musical 2” alcançou aproximadamente 17,2 milhões de telespectadores em sua estreia nos Estados Unidos e se tornou o filme original mais assistido da história do canal. A trilha sonora estreou na primeira posição da Billboard 200, com mais de 600 mil cópias vendidas na semana de lançamento, e teve várias músicas presentes simultaneamente na Billboard Hot 100.
O sucesso consolidado resultou no lançamento de “High School Musical 3: Ano da Formatura” nos cinemas. Atualmente, todos os filmes da franquia estão disponíveis no catálogo do Disney+.