Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (23/1)

Reunir pessoas significa, também, provocar discórdias, porque elas andam mais interessadas em brilhar individualmente, mesmo que equivocadas, do que se tomar o trabalho de consolidar laços de união e cooperação.Allexxandar/Freepik
Enquanto você avançar, mesmo que de forma atrapalhada, o cenário irá se acomodando e se tornando favorável. Portanto, reduza o tempo da reflexão e se dedique à ação, porque assim você colherá ótimos resultados.
Passe em revista todas suas certezas, principalmente aquelas que serviram, recentemente, para alimentar disputas. As certezas são confortáveis, mas do jeito veloz que o mundo anda mudando, essas também hão de mudar.
Desponta no horizonte a necessidade de romper com algumas pessoas que, eventualmente, podem ter sido importantes nalgum momento de sua vida, mas como tudo anda se transformando rapidamente, deixaram de sê-lo. Distância.
Se as pessoas ficam um pouco mais hostis que o habitual, em vez de sua alma se sentir ofendida e desafiada a reagir, procure aceitar a situação como um sinal de que, finalmente, os pontos nevrálgicos estão sendo tocados.
No momento em que você perceber uma potencialidade, evite hesitações, siga em frente e faça o possível para começar a explorar essa oportunidade, a despeito de que ninguém aconselhe você a seguir por aí.
Tome as iniciativas pertinentes para satisfazer suas pretensões, contando com que, nesta parte do caminho, não haverá gente ajudando ou colaborando, até muito pelo contrário. É uma realidade que há de se ter em conta.
É tentador bater na mesa e impor suas condições, mas nada disso garantiria os resultados pretendidos, porque muito provavelmente as pessoas em questão apresentarão resistência, se sentindo ofendidas. Reflexão.
As atitudes agressivas demonstram cansaço e impaciência e, em vez de solucionarem o que se apresenta, colocam os relacionamentos numa rota de discórdia da qual, depois, será difícil desviar. Melhor isso não.
Quando os próprios sentimentos não brindam com o bem-estar buscado, a alma se volta aos objetos exteriores, tentando equilibrar a situação. Nada de errado com isso, mas é uma situação que precisa de atenção.
Melhor tomar atitudes impulsivas do que continuar esperando por um momento melhor para aliviar sua alma de tanta coisa que ficou atravessada na garganta e no corpo. Às vezes é preciso chutar o balde, ou não?
Os sacrifícios que você faz por outras pessoas precisam ser administrados com mais sabedoria, porque a experiência já deve ter comprovado a você que nem todas as pessoas merecem esse tipo de atitude. Ou não?