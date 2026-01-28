Era venenoso: Mulher socorre animal na estrada e vai parar no hospital

Uma das curiosidades do mundo animal é o veneno de espécies de mamíferos. Existem apenas quatro na natureza: o musaranho, o lóris-lento, o almiqui e o ornitorrinco. Animais curiosos. Veja sóPor Flipar
Os musaranhos são animais de pequeno porte que comem principalmente insetos. Eles medem cerca de 10 cm (alguns não ultrapassam 2,5 cm) e pesam cerca 15 gramas. Mas são devoradores vorazes e possuem um veneno comparável ao de várias serpentes. Esses animais têm visão ruim, mas excelente olfato.
Os lóris, popularizados pela animação “Madagascar”, são os únicos primatas venenosos. Encontrados no sudeste asiático, na China, Índia e Arquipélago Malaio, eles são alvos de tráfico e encontram-se em risco de extinção.
Os almiquis são nativos das ilhas de Cuba e Hispaniola. Esses animais têm antepassados que remontam a 30 milhões de anos. Eles medem de 28 a 32 cm, além da cauda entre 17 e 27 cm. Os almiquis têm hábitos noturnos e sua saliva é venenosa.
Dos mamíferos venenosos, o que chama mais atenção é o ornitorrinco, espécie nativa da Austrália e da Tasmânia.
De acordo com a Bonorong Wildlife Sanctuary, casos de envenenamento por ornitorrincos são raros na Austrália. Nos últimos 20 anos, foram relatados apenas cinco, um número considerado baixo. Mas vale o alerta.
Afinal, em 2023, uma mulher chamada Jenny Forward decidiu ajudar um ornitorrinco ferido no meio-fio e acabou sendo envenenada. O caso ocorreu em Kingston, na Austrália. A mulher, sem proteção, conduziu o mamífero semiaquático com as mãos. Acabou sendo internada com intensa dor.
O veneno do ornitorrinco causa dor, mas não é letal para o ser humano. “Dependendo do grau de envenenamento, pode causar inchaço localizado grave e dor muito forte que diminui gradualmente ao longo de algumas semanas”, afirma a Australian Platypus Conservancy (APC).
Na espécie Ornithorhynchus anatinus, somente os machos têm esporões, de 1,5 centímetro, nas patas traseiras conectados a glândulas de veneno. Elas aparecem na época de acasalamento, na competição pelas fêmeas.
Há um grande desconhecimento sobre a vida dos ornitorrincos, que, apesar de serem associados a ambientes aquáticos, costumam se alimentar na água, dormem em tocas terrestres e andam diariamente.
“Os ornitorrincos viajam longas distâncias em terra e também usam as áreas de drenos das rodovias [para se locomover]”, afirma Greg Irons, diretor do Bonorong Wildlife Sanctuary, para o canal ABC News. Então, é possível observá-los em estradas, estando 100% saudáveis.
Segundo especialistas, quem encontra um ornitorrinco ferido, deve gravar vídeos, tirar fotos e enviar a equipes responsáveis por resgate de animais selvagens. Nunca deve pegar o animal. Ao relatar a tentativa de resgate, Forward disse que sentiu uma dor repentina e insuportável e, logo, percebeu que o esporão estava fixado em sua mão.
“Foi como se alguém tivesse esfaqueado”, explica. Apesar da dor, ela retirou o esporão, colocou o ornitorrinco no carro e foi buscar ajuda para os dois.
No tratamento, a equipe médica receitou analgésicos e antibióticos. A ferida causada pelo animal passou por uma limpeza e foi suturada, com alguns pontos. Forward, porém, explicou que a dor e o inchaço não passaram mesmo após uma semana.
O veneno de ornitorrinco não se propaga pelo corpo ou causa febre, náuseas, sangramentos espontâneos e dificuldade respiratória. Não é necessário um procedimento similar aos de picadas por cobras e aranhas, e o foco é apenas no alívio dos sintomas.
No momento, não existe um antídoto aprovado para esse tipo de veneno. São utilizados somente anestésicos que bloqueiam os nervos, como a bupivacaína, que também visam a diminuir a dor.
O ornitorrinco é um mamífero australiano da Ordem Monotremata, tendo como principal característica o fato de ser um mamífero que põe ovos. Ele é carnívoro e se alimenta de pequenos animais, como insetos e camarões.
“As fêmeas escavam tocas e põem de um a três ovos semelhantes ao dos répteis, de casca meio escamosa. Quando os filhotes nascem se alimentam lambendo o leite que escorre das glândulas e se deposita na barriga da mãe, já que ela não possui mamas”, explica o biólogo Dhiordan Lovestain.
O veneno dos ornitorrincos ajuda na proteção da espécie na época do acasalamento. Eles usam justamente essa arma natural para evitar a ação de predadores.
A Australian Platypus Conservancy é uma uma organização não governamental e sem fins lucrativos, fundada em 1994 e dedicada à conservação do ornitorrinco. Os estudiosos fazem diversas ações de preservação e descrevem as principais ameaças para o animal, visando à sobrevivência da espécie.
Bonorong é um santuário para a vida selvagem administrado por uma equipe que cuida, inclusive, de animais em risco de extinção no país. Além do foco na preservação de animais, o Santuário oferece treinamento gratuito para os membros da comunidade interessados ??nos conceitos básicos de resgate e transporte de vida selvagem.
O nome ‘BONORONG’ é derivado de uma palavra aborígene que significa ‘companheiro nativo’.