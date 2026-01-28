Amsterdã: estilo de vida descontraído e lugares que encantam visitantes

Amsterdã, a capital dos Países Baixos, é uma cidade muito famosa por seus canais pitorescos, arquitetura histórica e rica vida cultural. Conhecida como a “Veneza do Norte,” é um centro de arte, abrigando o Museu Van Gogh e a Casa de Anne Frank. Confira os principais pontos turísticos da região:

Por Flipar