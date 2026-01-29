Galeria

Pequenos corpos, grandes mistérios: as luas que orbitam outros planetas

Além da Lua que acompanha a Terra, o Sistema Solar abriga inúmeros satélites naturais que orbitam outros planetas e desempenham papel fundamental na compreensão do espaço.

Essas luas apresentam grande diversidade de tamanhos, composições e comportamentos, revelando que não são apenas corpos secundários, mas elementos ativos na dinâmica planetária. Seu estudo ajuda a explicar a formação dos planetas, a origem dos sistemas orbitais e até a evolução do próprio Sistema Solar. Muitas dessas

Imagem gerada por i.a

As luas que orbitam diferentes planetas despertam grande interesse científico por apresentarem condições únicas e variadas em comparação ao satélite terrestre. Algumas possuem superfícies sólidas, outras são formadas por gelo ou misturas de materiais, e há ainda aquelas que interagem intensamente com o ambiente espacial ao seu redor.

Esses satélites são importantes porque funcionam como registros naturais da história do Sistema Solar, preservando sinais de processos antigos que já desa

imagem gerada por i.a

No dia 10/10/1846, o astrônomo britânico William Lassell descobriu Tritão, que é a maior das luas que estão na órbita do planeta Netuno.

Domínio público Nasa

Tritão é uma lua gelada, única por ter uma órbita retrógrada, indicando que pode ter sido capturada por Netuno. Sua distância média da Terra é de cerca de 4,3 bilhões de quilômetros.

ZYjacklin's Nasa Domínio público

Uma das luas mais conhecidas é EUROPA, que orbita Júpiter. Descoberta por Galileo Galilei em 1610, Europa é famosa por sua superfície de gelo e potencial para abrigar água líquida sob a crosta, o que pode indicar a possibilidade de vida.

NASA

A lua Europa fica a uma distância da Terra que varia, mas em média é de aproximadamente 628 milhões de quilômetros.

Montagem com imagens da NASA

TITÃ orbita Saturno e foi descoberta por Christiaan Huygens em 1655. É a única lua conhecida com uma atmosfera densa, composta principalmente de nitrogênio.

NASA

Titã apresenta lagos de metano líquido em sua superfície. A distância dessa lua de Saturno à Terra é de aproximadamente 1,2 bilhão de quilômetros.

NASA

FOBOS é uma das luas de Marte, descoberta por Asaph Hall em 1877. Fobos tem uma forma irregular e está em uma órbita muito próxima a Marte.

NASA

Segundo os cientistas, essa proximidade pode levá-la a colidir com o Marte ou se desintegrar em um futuro distante. Já sua distância média da Terra é de cerca de 56 milhões de quilômetros.

Reprodução de arte da órbita das luas Fobos e Deimos na órbita de Marte

GANÍMEDES é uma lua que orbita Júpiter e foi descoberta por Galileo Galilei em 1610. Ganímedes é a maior lua do Sistema Solar.

NASA

A superfície de Ganímedes é composta por gelo e rocha, além de um possível oceano subterrâneo. Sua distância média da Terra é cerca de 628 milhões de quilômetros.

- NASA

CALISTO orbita o planeta Júpiter e foi descoberta por Galileo em 1610. É a terceira maior lua do Sistema Solar .

NASA

A superfÃ­cie repleta de crateras indica uma longa histÃ³ria geolÃ³gica. Sua distÃ¢ncia da Terra Ã© similar Ã  de GanÃ­medes, em torno de 628 milhÃµes de quilÃŽmetros.

superfÃ­- NASA

MIRANDA é uma das várias luas que orbitam Urano e foi descoberta por Gerard Kuiper em 1948. Miranda é notável por sua superfície extremamente variada.

NASA

É que Miranda tanto possui vales profundos como grandes falésias. A distância de Miranda à Terra é aproximadamente 3,2 bilhões de quilômetros.

NASA

JÁPERO (Iapetus) orbita Saturno e foi descoberta por Giovanni Domenico Cassini em 1671. Iapetus é conhecida por sua característica bicoloridade.

NASA

É que ela tem um hemisfério escuro e outro claro, e pode ter uma atmosfera muito tênue. Sua distância da Terra é de aproximadamente 1,2 bilhão de quilômetros.

NASA

CHARON é a maior lua de Plutão, descoberta por James Christy em 1978. Charon é notável por sua grande proximidade com Plutão.

NASA

Essa proximidade faz com que os dois corpos se comportem quase como um sistema binário. Na astronomia, o sistema binário significa quw ambos os corpos são ligados pela força da gravidade.

NASA

A distância à Terra varia, mas em média é de 4,3 bilhões de quilômetros

NASA

