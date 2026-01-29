InícioDiversão e Arte
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (29/1)

Veja o horóscopo por Oscar Quiroga para desvendar esta quinta-feira, 29 de janeiro, de acordo com cada signo

Horóscopo desta quinta-feira
  • Somos todos muito mais passionais do que imaginamos, porque nos convencemos de que a humanidade é feita de animais racionais, e associamos as paixões às bestas. Enquanto isso continuar assim, nada de evolução.
    Meio que aos trancos e solavancos, mas de certa forma sua alma está chegando ao momento de concluir a complicada fase de fazer com que as pessoas se entendam sobre os pontos que durante muito tempo foram indiscutíveis.
  Signos do Zodíaco: Touro
    Todo mundo tem opinião formada, mesmo que antes de a emitir nunca tivesse tido qualquer contato com o assunto. Isso desgasta bastante o processo de realização, porque sua alma se detém a explicar o que não precisaria.
  Signos do Zodíaco: Gêmeos
    Enquanto você encontrar uma maneira mais ou menos sensata de fazer acontecer suas pretensões, mesmo que essas requeiram investimentos importantes você terá chance de as aproximar da realidade concreta. É por aí.
  Signos do Zodíaco: Câncer
    É hora de reclamar o que sua alma considera de merecimento, tendo em mente que nada será oferecido a você de bandeja. Ao contrário, mesmo que você mereça tudo que é reclamado, haverá oposição e contratempos.
  Signos do Zodíaco: Leão
    Continuar em frente apesar de tudo e de todos, porque mesmo que nesta parte do caminho não seja possível ter a confiança ideal nas pessoas envolvidas, você verá que, sobre a marcha, as coisas se acertam bem.
  Signos do Zodíaco: Virgem
    Talvez as pessoas com que você tenha de lidar nesta parte do caminho não sejam totalmente claras e honestas em relação ao que elas oferecem e expõem, mas se você levar isso em conta, nenhum problema acontecerá.
  Signos do Zodíaco: Libra
    Para que as coisas sejam maravilhosas como sua alma sonha, nem tudo depende de suas intenções e boa vontade posta em prática, há também condições que estão fora do seu controle, e essas tornam tudo imprevisível.
  Signos do Zodíaco: Escorpião
    Quantas vezes você fez de tudo para satisfazer certos desejos só para depois se arrepender, por não ter sido tudo aquilo que a expectativa desenhava? Pois é! Agora é o momento de você pensar no amanhã.
  Signos do Zodíaco: Sagitário
    No mundo dos pensamentos, nossa humanidade é absolutamente livre e pensa cada coisa que nunca se atreverá a colocar em prática. Porém, quando esses pensamentos são ditos abertamente, você dá ideia a alguém.
  Signos do Zodíaco: Capricórnio
    Há toda uma fantasia crível que nos leva ao convencimento de que em primeiro lugar devemos investir em nossa autonomia individual, para só depois construir laços de cooperação e solidariedade. E assim dá errado.
  Signos do Zodíaco: Aquário
    O dia continuará tendo as mesmas vinte e quatro horas de sempre, e sua alma precisa selecionar direito em que se envolver, porque, definitivamente, não cabem todas as ideias nesse exíguo tempo cotidiano. É assim.
  Signos do Zodíaco: Peixes
    Como o mundo está de ponta-cabeça, tudo adotou um ar de imprevisibilidade que, se a sua alma não está preparada para administrar, resulta em ansiedades de todos os tipos. Continue com a mão firme no leme.
Por Correio Braziliense
postado em 29/01/2026 05:55
