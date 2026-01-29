A geografia nos seus limites: os extremos naturais da Terra

O planeta em que vivemos é marcado por dimensões grandiosas e por uma variedade impressionante de paisagens, climas e formas naturais. Em sua superfície existem limites que definem onde a Terra se estende ao máximo em todas as direções, revelando como a geografia constrói contrastes únicos.
Esses pontos extremos ajudam a compreender a estrutura do globo e mostram que a natureza organiza seus espaços de maneira surpreendente. Ao longo de continentes e oceanos, surgem lugares que represe
A noção de extremos geográficos evidencia como o planeta abriga contrastes que coexistem em equilíbrio dentro de um mesmo sistema natural. Em diferentes regiões, a combinação entre relevo, água, temperatura e movimentos da crosta terrestre cria cenários que desafiam a percepção humana de espaço e medida.
Esses limites ajudam a mapear a diversidade física da Terra e servem como referência para estudos científicos sobre clima, geologia e biodiversidade. Além disso, revelam a capacidade d
Ponto mais setentrional (ao Norte) sem habitantes – Ilha Kaffeklubben (Groenlândia) – Descoberta por Robert Peary em 1900, a ilha tem cerca de 1 km de comprimento, Apesar do duro ambiente, há vegetação: musgos, hepáticas, líquenes e plantas de flor.
Ponto mais meridional (ao Sul) sem habitantes – Polo Sul Geográfico – O primeiro a chegar foi o grupo de Roald Amundsen (14/12/1911). Um mês depois, o grupo de Robert Falcon Scott alcançou o polo, mas, na volta, eles morreram de fome e frio. A Estação Polo Sul Amundsen-Scott é ocupada por pesquisadores desde 1957.
Ponto mais setentrional habitado – Alert (Canadá) – O nome Alert vem do navio HMS Alert, que em 1875 fez uma expedição bem sucedida na região. No Censo de 2016, tinha 62 habitantes. Cercada por terreno inóspito de colinas e vales. O mar é coberto com gelo o ano todo.
Ponto mais meridional habitado – Puerto Toro (Chile) – É uma aldeia de pescadores (cerca de 50 famílias) na ilha Navarino. Ao sul só existem bases científicas na Antártida.
Capital mais setentrional- Reykjavik (Islândia) – Ocupa 273 km², com 123 mil habitantes. Abriga museus nacional e Saga, que contam a história viking da Islândia.
Capital mais meridional – Wellington (Nova Zelândia) – Ocupa 290 km² com 393 mil habitantes. Fica ao lado de um porto e é importante centro financeiro, comercial e cultural do país.
Ponto mais alto: Monte Everest (Nepal/Tibete) – 8.850m
Ponto mais baixo: Margens do Mar Morto (Israel/Jordânia) – Curiosamente, o Mar Morto fica 418m abaixo do nível do mar (no sentido amplo). Por isso, é o ponto mais baixo do planeta.
Maior queda vertical: Monte Thor, Ilha de Baffin, Nunavut (Canadá) – 1.250m
Caverna de maior profundidade – Voronya – Fica no Maciço Arabika, Cáucaso Oeste, região da Abecásia (Geórgia) – 2.160m de profundidade.
Maior profundidade no oceano – Fossa das Marianas (Oceano Pacífico) – 10.924m
Localidade habitada mais isolada do mundo: Edimburgo dos Sete Mares, vila na Ilha Tristão da Cunha, distante 2.173 km da localidade mais próxima, a Ilha de Santa Helena.
Maior deserto: Saara (África) – Ocupa 9.000.000 km², abrangendo Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Sudão e Tunísia.
Maior lago: Mar Cáspio (Ásia) – Tem nome de mar, mas é lago, só que de água salgada. Tem 393,898 km². Limitado a noroeste pela Rússia, a oeste pelo Azerbaijão, ao sul pelo Irã, a sudeste pelo Turcomenistão e ao nordeste pelo Cazaquistão.
Maior lago de água doce: Lago Baikal (Rússia). Ocupa 31.722 km². Fica a 456m de altitude, na região montanhosa russa da Sibéria, a norte da fronteira com a Mongólia.
Lago mais profundo: TambÃ©m Ã© o Lago Baikal – 744m de profundidade mÃ©dia, chega a atingir 1,7 km de profundidade.
Maior rio – Amazonas (América do Sul)- É o maior quando se leva em conta o volume de água (sua cheia tem 385 trilhões de litros). É o segundo em extensão (6.400 km). Nasce na Cordilheira dos Andes (Peru), tem diversos afluentes e desemboca no Oceano Atlântico (norte do Brasil).
Rio mais extenso – Nilo (África) – 6.650 km. Atravessa o norte do continente e é famoso por sua história antiga e pelos sítios arqueológicos que existem nas suas margens, no Egito. Deságua no Mar Mediterrâneo.
Maior arquipélago em mar: Indonésia – O país asiático tem 17.500 ilhas, 6 mil delas habitadas, e cerca de 250 milhões de habitantes. Fica entre os oceanos Índico e Pacífico.
Maior arquipélago em rio: Mariuá (Brasil) – Fica no leito do Rio Negro, no município de Barcelos (AM). Tem mais de 140 km de extensão, 20 km de largura e possui cerca de 1.200 ilhas. Foi descoberto pela NASA, agência espacial dos EUA, nos anos 1990.
Maior ilha: Groenlândia – 2.175.600 km². Território dinamarquês autônomo entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico. Grande parte de sua superfície terrestre é coberta de gelo.
Maior floresta: Taiga – Com 12 milhões de km², é responsável por 29% da cobertura vegetal do planeta. Conhecida como Floresta das Coníferas (árvores em formato de cone), fica no hemisfério norte. Começa no Alasca e abrange Canadá, Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia, Sibéria e Japão.
Maior cachoeira (em altura): Salto Ángel (Venezuela) – 979m de altura, sendo 807m em queda livre.
Maior catarata (em volume): Cataratas do Iguaçu – Localizada entre o Parque Nacional do Iguaçu, Paraná (Brasil) e o Parque Nacional Iguazú em Misiones (Argentina), na fronteira. Tem 275 quedas de água ao longo de 2,7 km do rio Iguaçu. Algumas quedas individuais têm até 82, de altura (a maioria tem 64m).
Maior mar: Mar de Coral – 4.183.510 km² . mar marginal que corresponde à porção do oceano Pacífico encostada à costa nordeste do estado australiano de Queensland.[1] É famoso por conter a Grande Barreira de Coral.