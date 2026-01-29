Entre fios e padrões: evolução e variedade dos tecidos

Os tecidos acompanham a história da humanidade desde os primeiros tempos, exercendo papel essencial na proteção do corpo, na expressão cultural e no desenvolvimento social. Ao longo dos séculos, sua produção evoluiu junto com a tecnologia, permitindo a criação de materiais cada vez mais variados em aparência, resistência e conforto.

A diversidade de padronagens, cores e texturas reflete costumes, identidades regionais e transformações econômicas, tornando os tecidos muito mais do que s