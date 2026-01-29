Territórios que pertencem aos Estados Unidos, mas ficam fora do país

Os Estados Unidos não se limitam apenas ao seu território continental, pois também mantêm áreas que estão localizadas fora de suas fronteiras principais e que integram sua estrutura política e administrativa. Esses territórios espalham-se por regiões estratégicas do planeta, especialmente em zonas tropicais e oceânicas, onde a presença norte-americana se consolidou ao longo da história por motivos militares, econômicos e diplomáticos. Sua existência está ligada a processos de expansão, acordo Por Flipar