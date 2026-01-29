Territórios que pertencem aos Estados Unidos, mas ficam fora do país

Os Estados Unidos não se limitam apenas ao seu território continental, pois também mantêm áreas que estão localizadas fora de suas fronteiras principais e que integram sua estrutura política e administrativa. Esses territórios espalham-se por regiões estratégicas do planeta, especialmente em zonas tropicais e oceânicas, onde a presença norte-americana se consolidou ao longo da história por motivos militares, econômicos e diplomáticos. Sua existência está ligada a processos de expansão, acordo Por Flipar
Esses territórios externos possuem funções variadas que vão além da simples ocupação geográfica, contribuindo para a segurança, a economia e a projeção internacional dos Estados Unidos. Em muitas dessas áreas, a presença americana garante rotas estratégicas, apoio a operações militares e integração com mercados regionais. Ao mesmo tempo, eles preservam tradições culturais próprias, criando uma combinação singular entre costumes locais e instituições norte-americanas.
Porto Rico – Localizado no Caribe, tem cerca de 3,2 milhões de habitantes e uma área de 9.104 km². É um território não incorporado com governo próprio, mas seus cidadãos não votam para presidente dos EUA.
Sua economia é diversificada e combina setores tradicionais e modernos, como indústria farmacêutica, biotecnologia, produção de equipamentos médicos e serviços. Além disso, o comércio e as relações financeiras com os Estados Unidos exercem forte influência sobre o funcionamento do mercado local.
Porto Rico é o território dos Estados Unidos mais frequentemente confundido com um país independente. A forte identidade cultural da ilha contribui para essa ideia equivocada. Artistas porto-riquenhos como Benicio del Toro, Rita Moreno e Joaquin Phoenix ajudaram a projetar essa imagem no cinema mundial.
Ilhas Virgens Americanas – Situadas no Caribe, têm uma área de 1.910 km² e uma população de cerca de 87 mil habitantes. São um destino turístico famoso, com praias paradisíacas e forte influência dinamarquesa na arquitetura. O território é administrado por um governador e segue leis federais americanas.
Guam – Localizado no Pacífico ocidental, tem 544 km² e cerca de 170 mil habitantes. Possui grande presença militar dos EUA, sendo um ponto estratégico na região. Sua população é majoritariamente chamorro, e o turismo asiático é uma das principais fontes de renda.
Ilhas Marianas do Norte – Conjunto de 14 ilhas no Pacífico, com área de 464 km² e população de cerca de 47 mil habitantes. São um território com autogoverno, mantendo laços estreitos com os EUA. A ilha de Saipan é a capital e maior centro econômico, com turismo e pesca como atividades principais.
Samoa Americana – Situada no Pacífico Sul, tem 199 km² e aproximadamente 49 mil habitantes.
Diferentemente de outros territórios, seus moradores são “nacionais” dos EUA, mas não cidadãos. A cultura polinésia é preservada, e a economia depende da pesca e da indústria de enlatados de atum.
Atol Midway – Localizado no Pacífico Norte, tem cerca de 6,2 km² e não possui população residente permanente. Foi palco da histórica Batalha de Midway na Segunda Guerra Mundial. Hoje, é uma reserva ecológica, protegida por autoridades ambientais americanas.
Ilha Wake – Pequena ilha de 7,4 km² no Pacífico, sem população fixa, usada como base militar e aérea dos EUA. Foi ocupada pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Atualmente, é controlada pela Força Aérea americana e usada para testes de defesa.
Atol Johnston – Com 2,8 km² no Pacífico central, foi usado para testes nucleares durante a Guerra Fria. Não tem população civil e está sob administração federal. Hoje, é uma área protegida, mas ainda sofre com a contaminação de seus antigos usos militares.
Ilha Howland, Ilha Baker e Ilha Jarvis – Pequenas ilhas desabitadas no Pacífico central, cada uma com menos de 5 km². São protegidas como reservas ecológicas dos EUA. Howland ficou famosa por ter sido o destino planejado do voo desaparecido de Amelia Earhart.
Recife Kingman e Atol Palmyra – Áreas sob controle federal dos EUA, localizadas no Pacífico. Kingman é um pequeno recife desabitado, enquanto Palmyra, com 12 km², é o único território incorporado dos EUA. Palmyra pertence ao governo federal e abriga pesquisadores ambientais
Esses territórios desempenham papéis estratégicos, culturais e ecológicos, reforçando a influência dos Estados Unidos em diferentes partes do mundo.