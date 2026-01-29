Os melhores pães do mundo em diferentes culturas

O pão é um dos alimentos mais antigos da história da humanidade e acompanha o desenvolvimento das civilizações há milhares de anos. Registros indicam que sua origem remonta às primeiras sociedades agrícolas, quando grãos eram triturados e transformados em massas simples, assadas sobre pedras quentes.

Com o passar do tempo, técnicas foram aperfeiçoadas e o pão ganhou diferentes formatos, sabores e texturas, tornando-se base alimentar em diversas culturas. Além de sua função nutritiva, o Por Flipar