Por que algumas frutas são perfeitas para o preparo de geleias

A geleia é um alimento versátil que ocupa espaço especial no lanche e no café da manhã, combinando sabor e praticidade em diferentes momentos do dia. Sua textura macia e seu gosto adocicado permitem que seja utilizada em pães, torradas, biscoitos e bolos, além de servir como acompanhamento para diversas preparações culinárias.

Ao longo do tempo, a geleia deixou de ser apenas um item tradicional e passou a integrar receitas variadas, desde sobremesas simples até combinações mais elabora Por Flipar