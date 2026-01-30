Quentes e gelados: a surpreendente variedade dos desertos da Terra

Os desertos são formações naturais antigas, presentes na Terra há milhões de anos, e desempenham papel fundamental no equilíbrio ambiental do planeta. Diferentemente do que muitos imaginam, deserto não é definido pela temperatura ou pela presença de areia, mas pela baixa quantidade de chuvas ao longo do ano.

Existem desertos quentes, como os de clima tropical e subtropical, e desertos gelados, localizados em regiões polares. Esses ambientes extremos abrigam formas de vida altamente ad Por Flipar