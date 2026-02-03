Animais

Espécie ameaçada: Brasileiros comem tubarão sem saber

De acordo com BBC Brasil, um estudo indica que cerca de sete em cada dez brasileiros (69%) não sabem que a carne de cação é, na verdade, feita de tubarões.

Por Flipar
Albert kok for Wikimedia Commons

Sem conhecimento, as pessoas estão consumindo tubarão, um peixe com níveis elevados de substâncias tóxicas e cuja população tem diminuído globalmente nas últimas décadas.

wikimedia commons Albert Kok

E o impacto é grande, afinal, o Brasil é o maior importador e consumidor de carne de tubarão em todo o mundo.

Sharkdiver wikimedia commons

Segundo a reportagem, a maioria dos brasileiros desconhece essa situação devido à falta de etiquetagem apropriada.

Imagem de Thomas por Pixabay

Além disso, os preços atrativos e a ausência de políticas públicas eficazes tornam o Brasil uma ameaça para a preservação dos tubarões.

Imagem de Sinousxl por Pixabay

A população de tubarões e arraias no mundo diminuiu em 71% desde 1970, enquanto a pesca predatória desses animais aumentou 18 vezes.

Imagem de Des Kerrigan por Pixabay

Segundo Bianca Rangel, do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), é necessária uma maior conscientização da população acerca do tema.

Terry Goss wikimedia commons

“Em vez de ser embalada com rotulagem adequada, a carne de tubarão é vendida no Brasil normalmente como cação, um nome ambíguo usado para várias espécies”, disse Gil, da Sea Shepherd Brasil, ONG de conservação da vida marinha.

Yaroslav Danylchenko por Freepik

A pesquisa foi conduzida pela agência independente de pesquisa Blend e encomendada pela Sea Shepherd Brasil, entrevistando 5 mil brasileiros em todo o país.

wirestock/Freepik

Em um artigo, os pesquisadores alertam sobre essa situação e propõem maneiras pelas quais o Brasil pode ajudar a preservar a população de tubarões.

Zander Janzen van Rensburg unplash

O Brasil se tornou o principal destino para carcaças de tubarão sem as barbatanas, de acordo com os pesquisadores.

alon por Pixabay

A cada ano, os brasileiros consomem cerca de 45 mil toneladas desse tipo de carne. Consideradas iguarias no mercado asiático, as barbatanas de tubarão podem atingir preços extremamente elevados, chegando a custar mais de US$ 1,5 mil por quilo (aproximadamente R$ 8 mil).

David Clode Unsplash

A técnica para obtenção de nadadeiras é conhecida como “finning” e a maioria dos países proíbe essa prática.

Andrea Bohl por Pixabay

No “finning”, na maioria das vezes as nadadeiras são retiradas e o restante do corpo é descartado no mar.

Mark/Pixabay

Os “restos” dos tubarões acabam tendo como destino o Brasil. Surpreendentemente, o Brasil foi o primeiro país a concordar com um tratado que proíbe essa prática.

Wow Phochiangrak/Pixabay

O artigo afirma que o Brasil adquire carcaças e cortes do animal sem as nadadeiras de nações como China e Espanha, além do Uruguai, que exporta carne processada de tubarão.

Ryan Geller Unsplash

No Brasil, tubarões podem ser importados sem restrições, apesar da comercialização por pescadores ou empresários locais ser legalmente proibida.

Ali Abdul Rahman na Unsplash

De acordo com os cientistas, mesmo que haja discussões sobre a etiquetagem errônea de tubarões por parte das ONGs e instituições acadêmicas, nenhum passo foi tomado pelo governo até agora.

Kurt Cotoaga Unsplash

Eles acrescentam que, como resultado, os compradores no Brasil continuam a adquirir carne de tubarão sem consciência disso, o que está impactando negativamente as espécies vulneráveis.

Pexels por Pixabay

