Esse filme é uma Babel: ‘Anjos e Demônios’ reúne atores de 14 países e está no streaming

Anjos e Demônios”, de Ron Howard, é um dos filmes que se baseiam em livros de Dan Brown, em cartaz no streaming. Curiosamente, essa trama no Vaticano envolve atores de várias origens formando um amplo leque de idiomas nativos.

Por Flipar