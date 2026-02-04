Entretenimento

Esse filme é uma Babel: ‘Anjos e Demônios’ reúne atores de 14 países e está no streaming

Anjos e Demônios”, de Ron Howard, é um dos filmes que se baseiam em livros de Dan Brown, em cartaz no streaming. Curiosamente, essa trama no Vaticano envolve atores de várias origens formando um amplo leque de idiomas nativos.

Uma verdadeira Babel no set de filmagens. Selecionamos alguns atores que – em papéis de destaque ou em participações modestas – formaram essa curiosa mescla de nacionalidades e culturas num único filme.

Tom Hanks – Americano – Interpreta Robert Langdon.

David Pasquesi – Americano – Interpreta Vincenzi.

Ayelet Zurer – Israelense – Interpreta Vittoria Vetra.

Ewan McGregor – Escocês – Interpreta o Camerlengo Patrick McKenna.

Stellan Skarsgard – Sueco – Interpreta o Comandante Richter.

Thure Lindhardt – DinamarquÃªs. Interpreta o seguranÃ§a Chartrand.

Nikolaj Lie Kass – Dinamarquês – Interpreta o assassino.

Pierfrancesco Favino – Italiano – Interpreta o Comandante Olivetti.

Armin Mueller-Stahl – Russo – Também é alemão. Interpreta o Cardeal Strauss.

Além destes, em papéis de alta relevância no filme, outros de diferentes nacionalidades marcaram presença em pequenas participações. Veja….

Curt Lowens – Polonês – Interpreta o Cardeal Ebner.

Thomas Morris – Austríaco – Interpreta um guarda suíço.

Fritz Michel – Francês – Interpreta um repórter.

Masasa Moyo – Canadense – Interpreta uma repórter.

Elya Baskin – Letonês – Também é russo-americano. Interpreta o Cardeal Petrov.

August Wittgenstein – Alemão – Nasceu em 22/1/1981 em Siegen. É príncipe da Casa de Sayn-Wittgenstein-Berleburg – Interpreta um guarda suíço.

Felipe Torres Urso – Hondurenho – Interpreta um turista.

Cosimo Fusco – Italiano – Interpreta o padre Simeon

“Anjos e Demônios” está disponível no catálogo da Amazon Prime, Max, YouTube, Apple e Google Play.

