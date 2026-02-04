O nascimento do samba: rodas que revelaram grandes talentos

Pixinguinha é outro pioneiro. Começou sua carreira musical na década de 1910, mas foi durante a década de 1920 que ele se consolidou como um dos primeiros músicos a levar o samba para apresentações públicas e gravações. Ele atuava tanto com o grupo Oito Batutas quanto em composições e arranjos que misturavam samba e choro, influenciando o gênero de forma inovadora.