Igreja de Brasília vira referência internacional de arquitetura; e não é do Niemeyer

Desconhecido por muitos, um novo ponto turístico de Brasília ganha cada vez mais prestígio internacional. Esse monumento especial tem até conquistado prêmios pelo mundo.

reprodução/@sagradafamiliaparkway

A Paróquia Sagrada Família, localizada na região de Park Way, é uma obra inspirada no legado de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa.

Reprodução TV Globo

A igreja foi projetada pelos arquitetos André Velloso e Eder Alencar, do escritório ARQBR, em parceria com a arquiteta Luciana Saboia, da Universidade de Brasília.

Reprodução TV Globo

Além de ser um importante local de fé, ela vem sendo tratada como uma obra de arte da cidade, que se integra à natureza e seu ambiente ao redor.

Reprodução TV Globo

A estrutura central da igreja, conhecida como Nave, tem um formato circular, simbolizando acolhimento e união.

reprodução/@sagradafamiliaparkway

Revertidas de madeira, as paredes internas recebem o reflexo da luz natural vinda de uma ampla claraboia, criando um visual espetacular no interior da igreja.

Reprodução TV Globo

Em volta do templo, aberturas conectam visualmente o ambiente interno com a paisagem externa, enquadrando a natureza e o horizonte.

Reprodução TV Globo

O projeto ainda contempla outras três construções; um deles é o Pavilhão Comunitário, que abriga uma biblioteca e salas de catequese.

reprodução/@sagradafamiliaparkway

Além desse, ainda tem a Casa Paroquial e o Campanário. Toda a arquitetura foi projetada para se integrar ao estilo modernista de Brasília.

Reprodução TV Globo

Graças ao bom trabalho, nos últimos anos a Paróquia Sagrada Família acumulou prêmios de prestígio, destacando ainda mais Brasília no panorama internacional da arquitetura.

Reprodução TV Globo

Entre as honrarias, estão o prêmio MCHAP para Prática Emergente, concedido nos Estados Unidos em 2024.

Reprodução TV Globo

A construção brasileira também garantiu o segundo lugar no Prêmio Internacional de Arquitetura Sacra, na Itália.

Reprodução TV Globo

Outro prêmio importante foi o “Building of the Year 2024” (“Construção do Ano”) dado pelos leitores do ArchDaily, portal sediado no Chile.

Reprodução TV Globo

Em 2023, a Paróquia venceu o prêmio “Archello Awards 2023” na categoria “Edifícios Públicos”, em Amsterdã, nos Países Baixos.

reprodução/@sagradafamiliaparkway

Também em 2023, a Paróquia entrou em uma lista das 12 mais espetaculares do mundo feita pelo site “architecturaldigest”, especializado em arquitetura internacional.

reprodução/@sagradafamiliaparkway

Inaugurada em 1960 como a nova capital do Brasil, Brasília representa um marco importante para a evolução arquitetônica do país.

Agência Brasil

A cidade ficou marcada por seus amplos espaços, formas geométricas e estruturas ousadas que harmonizam com o céu e o horizonte abertos do cerrado.

Arturdiasr wikimedia commons

Algumas obras como o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana e o Palácio da Alvorada (foto), destacam-se pela inovação e estética minimalista.

Thum_Fel - wikimedia commons

Em 1987, Brasília foi declarada Patrimônio Mundial da UNESCO, reforçando sua importância como símbolo de criatividade e excelência arquitetônica no cenário global.

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agencia Brasil

