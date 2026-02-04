“Planeta dos Macacos: O Reinado” e o desafio de suceder a trilogia original

O filme “Planeta dos Macacos: O Reinado”, lançado em 2024, marcou à época uma nova etapa da franquia ao apostar em personagens inéditos e em uma história que funciona quase como um recomeço.Por Flipar
Embora tenha alcançado uma bilheteria global de US$ 397 milhões, o resultado ficou abaixo do desempenho dos filmes anteriores, que haviam conquistado maior aclamação crítica e comercial.
Ainda assim, o longa chamou atenção pelo cuidado visual e pelos detalhes. Disponível no Disney+, o filme aponta caminhos promissores para o futuro da saga.
O filme, aliás, entrou em cartaz no dia 9 de maio de 2024 no Brasil e faturou 2,6 milhões de dólares (R$ 13,3 milhões) logo na primeira semana de exibição.
“Planeta dos Macacos – O Reinado” é o quarto do reboot (ou versão) da franquia original. “Planeta dos Macacos – A Origem”, dirigido por Rupert Wyatt, iniciou a sequência, em 2011.
Em 2014, entrou no circuito “Planeta dos Macacos – O Confronto”, com direção de Matt Reeves. O terceiro, “Planeta dos Macacos – A Guerra”, foi lançado em 2017 sob direção novamente de Matt Reevs.
Ao mesmo tempo que é uma sequência dos três filmes anteriores, “Planeta dos Macacos – O Reinado” também abre uma nova trilogia, com nova direção, de Wez Ball – conhecido pela franquia “Maze Runner”.
A trama retrata os acontecimentos após a guerra deflagrada no filme de 2017. A sociedade dos macacos sofre uma ruptura e uma nova liderança tenta submeter grupos rivais para conquistar tecnologia dos humanos.
Um jovem chimpanzé, Noa, personagem de Owen Teague (“It, a Coisa”) tem papel central no novo capítulo, que tem como temática conflitos pelo poder e o valor da liberdade.A atriz Frey Allan (“The Witcher”) também tem atuação destacada.
Um dos principais aspectos destacados pela crítica em “Planeta dos Macacos – O Reinado” é o avanço tecnológico ainda maior na fisionomia e movimentos dos macacos e em traços dos cenários, aumentando o realismo das cenas.
A franquia é baseada no livro “La Planète Des Singes” (“Planeta dos Macacos”, em francês) do escritor Pierre Boulle.
Em 1968, Franklin J. Schaffner fez a primeira adaptação cinematográfica, estrelado pelo lendário Charlton Heston na pele do astronauta George Taylor. O longa recebeu três indicações ao Oscar.
Entre 1970 e 1973 foram lançadas quatro sequências da franquia original, mas nenhuma obteve grande sucesso.
Em 2001, antes das novas trilogias, Tim Burton filmou um remake. O filme conta a história da chegada do astronauta Leo Davidson em um planeta habitado por macacos humanóides inteligentes.