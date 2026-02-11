Cidades europeias onde chove com mais frequência

A Europa tem várias cidades onde as chuvas são frequentes devido a fatores como a proximidade com o oceano, correntes de ar úmidas e relevo montanhoso.Por Flipar
Embora as chuvas sejam essenciais para a vegetação e o abastecimento de água, elas também podem trazer transtornos, como enchentes, umidade excessiva e impacto no turismo.
Bergen (Noruega) – Cercada por montanhas e banhada pelo Mar do Norte, Bergen é a cidade mais chuvosa da Europa. O clima úmido mantém suas paisagens verdes, mas neblina e chuvas constantes podem atrapalhar passeios.
Glasgow (Escócia, Reino Unido) – A cidade recebe chuvas frequentes devido a frentes úmidas vindas do Atlântico. Isso mantém seus parques sempre verdes, mas os dias cinzentos e chuvosos são comuns.
Dublin (Irlanda) – O clima oceânico traz chuvas regulares para a capital irlandesa. Isso favorece a agricultura e os famosos campos verdes do país, mas a umidade pode ser desconfortável.
Bruxelas (Bélgica) – As correntes atlânticas fazem a capital belga ter um clima chuvoso o ano todo. Isso ajuda na qualidade da água potável, mas o céu nublado é uma constante.
Bilbao (Espanha) – O norte da Espanha recebe muita chuva devido à influência do Mar Cantábrico. Isso beneficia as vinícolas da região, mas pode atrapalhar atividades ao ar livre.
Zürich (Suíça) – Cercada pelos Alpes, Zürich tem muitas chuvas ao longo do ano. Isso favorece seus lagos e rios, mas tempestades podem ocorrer repentinamente.
Ljubljana (Eslovênia) – A cidade recebe chuvas frequentes devido às massas de ar úmido dos Alpes. Isso mantém sua natureza exuberante, mas enchentes podem ocorrer no outono.
Amsterdam (Países Baixos) – O clima marítimo traz chuvas regulares para a capital holandesa. Isso contribui para os famosos canais, mas o tempo instável pode dificultar passeios turísticos.
Colônia (Alemanha) – Localizada no vale do Rio Reno, a cidade tem chuvas frequentes devido ao clima temperado. Isso mantém os vinhedos produtivos, mas pode gerar alagamentos.
Manchester (Inglaterra, Reino Unido) – A cidade é conhecida pelo clima úmido, causado pelas correntes atlânticas. Isso favorece os parques, mas o céu cinza predomina.
Biarritz (França) – Situada no sudoeste da França, a cidade recebe muitas chuvas por causa do Atlântico. Isso mantém a vegetação vibrante, mas pode dificultar a prática do surfe.
Trondheim (Noruega) – Assim como Bergen, Trondheim tem um clima muito úmido devido às massas de ar marítimas. Isso ajuda na pesca e na agricultura, mas os dias chuvosos são numerosos.
Graz (Áustria) – O clima alpino traz chuvas abundantes para a cidade, especialmente no verão. Isso garante belas paisagens naturais, mas tempestades podem ser intensas.