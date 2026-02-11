Economia

Empresa cria robô que imprime casa de 200 m² em menos de 24 horas

Uma nova solução tecnológica que promete revolucionar a construção civil vem chamando a atenção de especialistas no mundo todo.

Por Flipar
dewikinanthi/Pixabay

O robô Charlotte, criado pela startup australiana Crest Robotics em colaboração com a Earthbuilt Technology, é capaz de imprimir em 3D uma casa de 200 m² em apenas um dia!

Reprodução/Instagram

A eficiência do robô é comparável ao trabalho de cerca de 100 pedreiros.

Divulgação/Crest Robotics

O processo inovador utiliza um material de construção sustentável criado pela Earthbuilt, que mistura areia, vidro reciclado e tijolos triturados.

Divulgação/Crest Robotics

Charlotte deposita esse composto em camadas contínuas através de um método chamado de extrusão.

Reprodução/YouTube

Isso elimina etapas manuais tradicionais, como a montagem de formas e armações, permitindo a construção integral em um único fluxo.

Freepik/evening_tao

Ainda em fase de testes, o projeto já teve um protótipo em escala reduzida apresentado ao público.

Reprodução

As empresas esperam que, no futuro, a tecnologia possa ajudar a reduzir o déficit habitacional em vários países do mundo.

Ev/Unsplash

Espera-se até mesmo que o “Charlotte” possa contribuir em missões espaciais, como a edificação de bases na Lua.

Divulgação/Crest Robotics

Graças a seu design compacto e com inspiração biológica, o robô foi criado para atuar em ambientes de difícil acesso.

Divulgação/Crest Robotics

As casas produzidas pelo robô se destacam por serem mais econômicas, rápidas de erguer e resistentes a enchentes e incêndios.

Michael Bader/Unsplash

Além disso, se os materiais forem obtidos localmente, o processo ainda pode diminuir significativamente as emissões de carbono oriundas das fases da construção.

Freepik/jannoon028

Por enquanto, o robÃŽ se limita a projetos menos complexos e nÃ£o Ã© ideal para todos os climas ou terrenos.

DivulgaÃ§Ã£o/Crest Robotics

A ideia é que o Charlotte possa ser uma alternativa de alto potencial para enfrentar a falta de mão de obra, os atrasos comuns nas obras e a crise global de moradia.

Reprodução

Recentemente, especialistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) afirmaram que o avanço da Inteligência Artificial e da Robótica podem revolucionar a forma como tarefas básicas são feitas.

Domínio Público

Entre as razões está o barateamento dos hardwares, o que torna as pesquisas mais acessíveis.

reprodução @clonerobotics

Outro motivo apontado pelos especialistas é o desenvolvimento de “cérebros robóticos” baseados em IA, capazes de aprender com o ambiente.

Pixabay

Por fim, eles apontam a disponibilidade de grandes bancos de dados compartilhados, que aceleram o aprendizado das máquinas.

Imagem Freepik

Parcerias como a do Google DeepMind com diversos laboratórios já resultaram em robôs capazes de demonstrar mais de 500 habilidades diferentes.

Possessed Photography/Unsplash

Para o MIT, esses avanços indicam que a humanidade está próxima do que eles chamaram de “momento ChatGPT da Robótica”.

sujin soman/Pixabay

Veja Mais