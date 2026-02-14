Carnaval 2026: confira a ordem dos desfiles das escolas de samba do Rio

As escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro definiram recentemente a ordem dos desfiles para o Carnaval 2026.Por Flipar
O sorteio foi realizado na Cidade do Samba, em uma grande festa promovida pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). Além disso, contou com show do sambista Jorge Aragão.
Da mesma forma que no último carnaval, os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro serão divididos em três dias: domingo (15/02), segunda (16/02) e terça (17/02).
Vale lembrar que até 1983, o Grupo Especial desfilava apenas no domingo. Já entre 1984, ano de inauguração do Sambódromo, e 2024, os desfiles aconteciam entre domingo e segunda-feira.
As escolas chegaram para o sorteio divididas em três trios: Beija-Flor, Mangueira e Salgueiro; Vila Isabel, Unidos da Tijuca e Portela; e Grande Rio, Viradouro e Imperatriz Leopoldinense.
Assim, as escolas que vão desfilar no domingo de carnaval (15/12) são: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira, que irá encerrar novamente o primeiro dia.
Na segunda-feira (16), segundo dia de desfile, a ordem de apresentação das escolas é a seguinte: Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro e Unidos da Tijuca.
Na terça-feira (17), último dia, vão se apresentar a Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro.
Antes do sorteio desta sexta-feira (11), a Liesa definiu que a Acadêmicos de Niterói, escola que subiu da Série Ouro, fará a abertura do domingo (15/02).
Além disso, a Mocidade Independente de Padre Miguel, que ficou em 11º lugar no Carnaval de 2025, será a primeira escola a desfilar na segunda, dia 16/02.
Quem também não entrou no sorteio foi a Paraíso do Tuiuti, que ficou com a 10ª colocação neste ano. Assim, a agremiação de São Cristóvão abre a terça-feira (17/02) no próximo carnaval.
A Tuiuti é a única agremiação que já definiu enredo para 2026. Ela vai apresentar “Lonã Ifá Lukumi”, para contar a história de uma vertente religiosa afro-cubana que vem sendo redescoberta no Brasil.
No domingo (15/02), a escola que entra na Marquês de Sapucaí logo após a Acadêmicos de Niterói, é a Imperatriz Leopoldinense. A agremiação de Ramos ficou com a terceira colocação no último Carnaval e busca o décimo título de sua história
Na sequência do primeiro dia de desfiles, a Portela, escola com mais títulos na história do Carnaval, será a terceira a entrar na Marquês de Sapucaí..
Para encerrar a primeira noite de desfiles, a Estação Primeira de Mangueira tentará voltar a vencer o Carnaval, algo que não acontece desde 2019.
Na noite seguinte, segunda-feira (16/02), logo após a Mocidade, a Beija-Flor de Nilópolis entrará na avenida na busca pelo bicampeonato.
Ainda na segunda-feira (16), a Unidos do Viradouro, que venceu o Carnaval em 2024 e ficou com o quarto lugar no ano seguinte, será a terceira a desfilar.
Quem encerra a segunda noite de desfiles é a Unidos da Tijuca. A escola do Borel tentará conquistar o pentacampeonato, visto que não vence o Carnaval desde 2014.
Depois da Paraíso do Tuiuti, na terça-feira (17), a Unidos de Vila Isabel entra na avenida com novidade, após contratar os carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad, que estavam na Acadêmicos do Grande Rio.
Vice-campeã do último carnaval, a Acadêmicos do Grande Rio será a terceira a entrar na Marquês de Sapucaí, na busca pelo segundo título de sua história.
Caberá ao Acadêmicos do Salgueiro encerrar a última noite de desfiles das escolas de samba de 2026. Assim, a agremiação irá em busca de mais um título, algo que não acontece desde 2009.