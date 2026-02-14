Desfiles de escolas de samba do Rio que são inesquecíveis

2018 foi um ano inesquecível para a Paraíso do Tuiuti. A modesta escola comemorou como título o vice-campeonato, apenas um décimo atrás da Beija-Flor. Um desempenho histórico para a azul e amarela que arrasou na avenida com o enredo “Meu Deus, Meu Deus, Está Extinta a Escravidão”. E com mulher puxando o samba: a bela Grazzi Brasil.