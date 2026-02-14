Menor e mais achatado: livros terão que ser atualizados após descoberta em Júpiter

Durante décadas, cientistas e pesquisadores acreditavam conhecer bem as dimensões daquele que é considerado o maior planeta do Sistema Solar. Mas novas medições da missão Juno, publicadas na Nature Astronomy, revelaram que Júpiter é ligeiramente menor e mais achatado do que se pensava.

Por Flipar