Os limites da cognição animal: pesquisa aponta que primatas podem ter imaginação

Uma nova pesquisa revelou que a brincadeira de faz de conta, comum no marco do desenvolvimento de crianças, não é de exclusividade humana. Tal capacidade de imaginação também está atrelada aos macacos. Nesse cenário, o bonobo Kanzi, protagonista de experimentos inovadores, abre caminho para se repensar os limites da cognição animal.

Por Flipar