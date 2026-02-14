Galeria

Surpreenda-se com a incrível variedade de feijões, grão essencial na mesa brasileira

O feijão é essencial na mesa do brasileiro. Versátil, pode se adequar a diversos tipos de pratos, sendo uma opção certeira para o sucesso do cardápio. E o grão tem muito mais variedade do que as pessoas pensam.

Por Flipar
Reprodução TV Globo

O phaseolus vulgaris, cultivado por mais de sete mil anos. E aqui uma curiosidade histórica: o feijão foi crucial, inclusive, na Guerra de Troia devido ao seu alto valor nutritivo.

Giovanni Domenico Tiepolo - Domínio Público

Teorias sobre sua origem incluem três centros, México, Peru e norte da Colômbia. Com mais de 150 variedades, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de feijão. Liderando a produção, o Paraná é o principal estado, seguido por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia, com 3,1 milhões de toneladas em 2023.

Divulgação

Popular em nossas mesas, o feijão tem grande variedade nos 4 cantos do Brasil. Vamos conhecer os que mais existem para consumo no país.

Divulgação

Feijão Vermelho- Possui formato que se assemelha a um rim e tamanho irregular. Tem diversos nutrientes. Dentre eles, proteínas, folato (vitamina B9), ferro, quantidades moderadas de tiamina, cobre e vitaminas do complexo B.

Flickr/Heitor de Bittencourt

Na Índia ele é muito utilizado em um prato típico, chili com carne, conhecido como rajma. É recomendado que seja colocado de molho por pelo menos 30 minutos por causa dos altos níveis de fitohemaglutinina (componente que agrupa células do sangue).

Youtube Canal Novatos na Cozinha

Feijão Mulatinho- Esse grão tem a coloração marrom, mas não possui as listras e seu sabor é suave. Contém proteínas, fibras e vitaminas, além de cálcio, importante para a formação e saúde dos ossos e dentes. Também ajuda a controlar a glicemia.

Reprodução/Youtube

Produz muito caldo, sendo ideal para o preparo de sopas e o cozimento com carne suína, linguiça e carne de boi.

Reprodução/Youtube

Feijão Roxinho- Possui grãos pequenos e macios. É rico em fibras, contém grandes quantidades de amido resistente, ferro, magnésio e antioxidantes que podem desempenhar um papel importante no controle do peso.

Divulgação/Embrapa

Ele é consumido principalmente em Minas Gerais e São Paulo e é utilizado na receita de feijão tropeiro. Conhecido por ser muito saboroso. Uma curiosidade é que ele é considerado um dos tipos mais antigos de feijão cultivados no Brasil.

Reprodução/Youtube

Feijão Bolinha- Também conhecido como feijão canário ou feijão manteiga, é suscetível a pragas e geralmente é plantado por encomenda. Possui proteínas, fibras, ferro e minerais.

Reprodução/Youtube Cozinha da Li Oliveira

Com sabor suave, é utilizado em diversas preparações como: saladas, tutus, virados, cozido com calabresa e sopas. Ele é bastante consumido na região mediterrânea. No Brasil, é encontrado principalmente na região Centro-Oeste.

Reprodução/Youtube Cozinha da Li Oliveira

Feijão Rosinha- É pouco calórico e possui proteínas, fibras, ferro e fósforo. Ajuda na saúde do coração e previne a anemia. Ele pode ser encontrado principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil.

Reprodução/Youtube

O feijão rosinha é tradicional na culinária mexicana e é utilizado no preparo de saladas. Possui um aroma suave. Uma curiosidade é que sua tonalidade rosa o torna um feijão bastante atrativo visualmente.

Reprodução/Youtube

Feijão Jalo- Possui forma longa e coloração amarela, com fibras, ferro e antioxidante que auxiliam no combate ao envelhecimento e na saúde do coração. Ele é popular em Minas Gerais e no Nordeste do Brasil.

Divulga/Embrapa

Quando cozido, ele tem um sabor suave, semelhante ao da castanha. É considerado um tipo de feijão mais suave e delicado.

Reprodução/Youtube

Feijão Rajado- Possui alto teor de minerais(manganês e cobre) que ajudam a proteger o corpo de gorduras ruins e vitamina B1. Tem a cor levemente rosada e pintas escuras, um sabor mais adocicado e suave do que o feijão carioca.

Reprodução/Youtube

Ideal para o preparo de sopas e ensopados. Tem fácil cozimento, sendo considerado um tipo de feijão macio. Ele é encontrado em diversas regiões do Brasil.

Divulgação/Camil

Feijão Cavalo- Este feijão é rico em fibras, antioxidantes e cálcio que ajudam no combate aos radicais livres e ao colesterol. Possui uma coloração marrom intensa.

Youtube Canal Pretinha Receitas

Muito consumido no sul do Brasil, serve principalmente para fazer salada por conta do seu sabor suave e por ser um grão macio, porém firme e que não derrete com facilidade.

Youtube Canal Pretinha Receitas

Feijão Fradinho- Rico em fibras, ferro e cálcio que ajudam na prevenção da anemia e na redução dos níveis de colesterol. Ele é conhecido por ser mais leve e de fácil digestão, ideal para o preparo de saladas.

Reprodução/Youtube

Ele é utilizado principalmente no preparo de acarajés, baião de dois, pratos típicos da culinária nordestina. Ele é encontrado principalmente na região Norte e Nordeste do Brasil.

Youtube Canal TEMPERO BOM

O feijão branco possui alto teor de fibras, proteínas e minerais, como o cálcio, potássio e o zinco. Ele é conhecido por auxiliar na redução do colesterol e fortalecer nosso sistema de defesa.

Imagem de Pictavio por Pixabay

Ideal para preparar sopas, por formar um caldo encorpado. Tem sabor amendoado e suculento. Perfeito para o cassoulet, uma espécie de feijoada branca, além de caldos e saladas. Ele é encontrado em diversas regiões do Brasil.

Imagem de Nauticaa por Pixabay

Feijão Preto- O mais popular no Brasil. Rico em fibras, proteínas, ferro e zinco. Ele é conhecido por auxiliar na digestão e na saúde intestinal e ajuda a cuidar da saúde do coração.

Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay

Seu consumo é tradicional na culinária mexicana e cubana, e claro na tradicional feijoada, um carro-chefe da mesa brasileira. Ele é encontrado em grande quantidade na região Sul e Sudeste do Brasil.

Youtube Canal Underchef

Feijão Carioca- Possui alto teor de ferro, fibras, proteínas e vitaminas do complexo B, que auxiliam na manutenção dos músculos e contribuem para saciedade. É o tipo mais consumido no Brasil.

Flickr/ Miriam Beijos

Ele é encontrado principalmente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. O nome “carioca” não está relacionado ao Rio de Janeiro, mas sim à semelhança com uma raça de porco rajada, sendo conhecido como feijão catarino em Portugal.

Imagem de HomeMaker por Pixabay

