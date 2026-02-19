Igor Sorriso conquista o Estandarte de Ouro de Melhor Puxador no Carnaval 2026

Igor da Silva Moreira, mais conhecido como Igor Sorriso, nasceu no Rio de Janeiro em 24 de fevereiro de 1987 e iniciou a carreira em grupos de pagode nas noites cariocas até ser convidado a defender um samba-enredo na São Clemente, na disputa para o carnaval de 2003.

Reprodução / Instagram

Em seguida, se tornou intérprete principal da Mocidade Unida do Santa Marta, onde permaneceu por três anos. Reprodução / Instagram

De 2005 a 2007, foi intÃ©rprete da Aprendizes do Salgueiro e, posteriormente, passou pela Vizinha Faladeira. Wikimedia Commons / Arleson Rezende

Em 2010, assumiu como intérprete da São Clemente e contribuiu para o acesso da escola ao Grupo Especial. Wikimedia Commons / Ricardo Almeida Fotógrafo

No ano seguinte, se destacou como uma das revelações do carnaval carioca e conquistou, inclusive, o Estandarte de Ouro de Revelação em 2011. Também integrou o time de apoio da Mocidade Alegre, em São Paulo, no mesmo ano. Divulgação

Em 2013, teve passagem pela Tucuruvi e assumiu o posto de intérprete na Unidos da Ilha do Marduque, do Rio Grande do Sul. Reprodução / Instagram

Ele ficou na São Clemente até 2015. Depois, foi para a Unidos de Vila Isabel, onde ficou de 2016 a 2018. Wikimedia Commons / Ricardo Almeida Fotógrafo

Posteriormente, retornou à Mocidade Alegre como intérprete principal em 2019. Reprodução / Instagram

Em 2022, também foi intérprete da Unidos de Jucutuquara, mas deixou a escola após o desfile. Reprodução / Instagram

Em 2025, acertou seu retorno ao carnaval do Rio de Janeiro como intérprete principal do Salgueiro. Reprodução / Instagram