Igor Sorriso conquista o Estandarte de Ouro de Melhor Puxador no Carnaval 2026

Igor Sorriso, intérprete do Salgueiro, venceu o Estandarte de Ouro de melhor puxador no Carnaval do Rio de Janeiro em 2026. O prêmio, um dos mais tradicionais da folia carioca, reconhece os principais destaques do desfile.
Intérprete do samba-enredo do Salgueiro, Igor Sorriso se destacou pela condução segura do desfile, desempenho que lhe garantiu o reconhecimento do júri formado por 14 avaliadores.
Última escola a se apresentar no terceiro dia do Grupo Especial, o Salgueiro levou para a avenida uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, que faleceu em 2024.
O enredo apresentou uma viagem pela trajetória criativa da artista, com referências a personagens de contos de fadas, figuras históricas e elementos do imaginário popular brasileiro.
Na madrugada de 18 de fevereiro de 2026, Igor abriu o desfile com um discurso de apoio à Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Ele agradeceu à entidade e afirmou que o título “se ganha aqui”, em referência ao desempenho na avenida.
Em seguida, se tornou intérprete principal da Mocidade Unida do Santa Marta, onde permaneceu por três anos.
De 2005 a 2007, foi intÃ©rprete da Aprendizes do Salgueiro e, posteriormente, passou pela Vizinha Faladeira.
Em 2010, assumiu como intérprete da São Clemente e contribuiu para o acesso da escola ao Grupo Especial.
No ano seguinte, se destacou como uma das revelações do carnaval carioca e conquistou, inclusive, o Estandarte de Ouro de Revelação em 2011. Também integrou o time de apoio da Mocidade Alegre, em São Paulo, no mesmo ano.
Em 2013, teve passagem pela Tucuruvi e assumiu o posto de intérprete na Unidos da Ilha do Marduque, do Rio Grande do Sul.
Ele ficou na São Clemente até 2015. Depois, foi para a Unidos de Vila Isabel, onde ficou de 2016 a 2018.
Posteriormente, retornou à Mocidade Alegre como intérprete principal em 2019.
Em 2022, também foi intérprete da Unidos de Jucutuquara, mas deixou a escola após o desfile.
Em 2025, acertou seu retorno ao carnaval do Rio de Janeiro como intérprete principal do Salgueiro.
No carnaval de SÃ£o Paulo, Igor Sorriso acumula quatro tÃtulos na primeira divisÃ£o, conquistados em 2014, 2023, 2024 e 2026, alÃ©m de dois vice-campeonatos e dois terceiros lugares. No Rio de Janeiro, venceu a segunda divisÃ£o em 2010.