‘Mestre dos mestres’: relembre a trajetória de Ciça, um dos maiores nomes do carnaval carioca

A Unidos do Viradouro conquistou o título do carnaval do Rio de Janeiro em 2026 com o enredo “Pra cima, Ciça!”, alcançando seu quarto campeonato.Por Flipar
O desfile homenageou, ainda em vida, Moacyr da Silva Pinto, o Mestre CiÃ§a, comandante da bateria da escola.
A passagem da escola foi marcada por surpresas desde a comissão de frente, que contou a infância de Ciça no samba e incluiu a aparição inesperada do próprio homenageado, que se revelou no meio da coreografia e reviveu seus tempos de passista.
A emoção tomou conta do público e integrantes, com muitos deles inclusive atravessando a avenida em lágrimas.
Nascido no Rio de Janeiro, em 20 de Julho de 1956, Mestre Ciça construiu uma vida inteira dedicada ao samba e ao carnaval.
Sua caminhada começou em 1971, quando desfilou como passista e ritmista da então Unidos de São Carlos, que anos depois passou a se chamar Estácio de Sá.
Foi pela Estácio que ele assumiu, pela primeira vez, a liderança de uma bateria, dando início à carreira como mestre, em 1989.
Mais tarde, consolidou seu nome na Viradouro, escola na qual atuou como diretor de bateria entre 1999 e 2009.
Ele também passou por escolas como União da Ilha do Governador, Acadêmicos do Grande Rio e Unidos da Tijuca.
“A sensação é de reconhecimento, de emoção […] ser homenageado no maior carnaval do mundo, que é o do Rio de Janeiro, estou vivendo um momento único”, disse ele em janeiro.