David Thewlis revela que está cansado de “Harry Potter”

David Thewlis, intérprete de Remo Lupin nos filmes de “Harry Potter”, afirmou que não pretende retornar ao universo da franquia e declarou estar cansado de falar sobre o tema. Em entrevista ao ScreenTime, o ator explicou que não participará da nova série da HBO.

Por Flipar