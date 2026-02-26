Entenda por que as cigarras são tão barulhentas

As cigarras são conhecidas pelo som alto e contínuo que produzem, especialmente nos dias quentes. Esse barulho é emitido pelos machos para atrair fêmeas durante a reprodução.Por Flipar
som é gerado por órgãos chamados tímbalos, localizados em seu abdômen, e pode atingir volumes impressionantes. Essa vocalização é uma característica marcante do ciclo de vida das cigarras.
Esse inseto é popular em diversas culturas e frequentemente associado ao verão e ao calor. As cigarras têm um ciclo de vida peculiar e desempenham um papel importante nos ecossistemas.
A seguir, vamos explorar mais sobre sua origem, características, habitat e outras curiosidades sobre as cigarras.
As cigarras pertencem à ordem Hemiptera e à família Cicadidae. São insetos ancestrais que existem há milhões de anos, tendo evoluído para viver em diferentes ambientes ao redor do mundo.
Seu ciclo de vida inclui uma fase subterrânea prolongada e uma curta fase adulta. A expectativa de vida das cigarras varia conforme a espécie. Algumas vivem poucos meses na fase adulta, enquanto outras podem passar mais de uma década no solo como ninfas antes de emergirem para se reproduzir.
Vivem em diversas regiões do planeta, desde florestas tropicais até áreas temperadas. São encontradas em árvores, arbustos e até mesmo em áreas urbanas, onde se adaptam bem.
Preferem locais onde possam depositar seus ovos nas cascas de árvores e onde haja solo adequado para o desenvolvimento das larvas. Solos macios facilitam a escavação das ninfas.
As cigarras são encontradas em diversos países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Austrália e Japão. Algumas espécies são endêmicas
Algumas espécies são endêmicas de certas regiões, como as cigarras periódicas da América do Norte, que emergem em ciclos de 13 ou 17 anos.
Fisicamente, as cigarras possuem corpo robusto, asas transparentes e olhos grandes e afastados. Seu tamanho varia conforme a espécie, podendo medir de 2 a 5 centímetros
Sua coloração pode ser marrom, verde ou preta, ajudando na camuflagem entre folhas e troncos.
Muitas vezes, as cigarras são confundidas com gafanhotos (foto) e grilos devido ao formato do corpo e ao som que produzem. No entanto, diferem desses insetos por suas asas mais longas e pelo mecanismo específico de produção de som, exclusivo dos machos.
As cigarras não possuem ferrão e são inofensivas para os humanos. Diferente de abelhas e vespas (foto), não apresentam qualquer mecanismo de defesa agressivo. Sua principal estratégia de sobrevivência é a camuflagem e a fuga rápida.
Cada fêmea pode colocar entre 200 e 400 ovos por vez, depositando-os nas fendas das árvores. A reprodução ocorre apenas uma vez no ciclo de vida das cigarras periódicas, enquanto as anuais podem se reproduzir mais vezes.
As cigarras são herbívoras e se alimentam da seiva de árvores e plantas. Utilizam seu aparelho bucal perfurador para sugar nutrientes das raízes e dos troncos. Seu impacto nas plantas é mínimo e não causa danos significativos.
SÃ£o presas de diversos predadores, como aves, lagartos, aranhas e mamÃferos pequenos. Seu aparecimento em grandes quantidades Ã© uma estratÃ©gia de sobrevivÃªncia para garantir que algumas consigam escapar e se reproduzir.
No Brasil, estima-se que existam milhões de cigarras espalhadas por diferentes biomas. Como são insetos comuns e pouco estudados em termos de população, não há um número exato, mas sua presença é garantida a cada ciclo reprodutivo.