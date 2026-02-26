Músicos acusam Seu Jorge de plágio e cantor deverá testemunhar na Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a retomada do processo em que Seu Jorge é acusado de plagiar músicas do seu repertório.Por Flipar
No dia 23 de fevereiro, a 18ª Câmara de Direito Privado do TJ-RJ anulou a sentença que havia encerrado a ação movida há décadas pelos músicos Ricardo Garcia e Kiko Freitas.
Os dois afirmam ter sido parceiros do cantor desde 1997 e o acusam de registrar como próprias canções criadas em conjunto.
Segundo eles, Seu Jorge se apropriou da autoria de músicas como “Carolina”, “Tive razão”, “