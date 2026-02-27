Audrey Hepburn será interpretada por Lily Collins em filme sobre “Bonequinha de Luxo”

No cinema, continuou a estrelar comédias românticas como “Sabrina”, de 1954, papel que lhe rendeu indicação ao Oscar e marcou sua primeira colaboração com o estilista Hubert de Givenchy, cujas criações se tornaram intimamente associadas à sua imagem; e “Cinderela em Paris”, de 1957. Também participou de grandes produções dramáticas, como “Guerra e Paz”, de 1956, e “Uma Cruz à Beira do Abismo”, de 1959, que lhe garantiu mais uma indicação ao Oscar.