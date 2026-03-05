Conheça as múltiplas utilidades da cera de abelha

A cera de abelha é um dos produtos naturais mais antigos e versáteis utilizados pelo ser humano.

Produzida pelas abelhas operárias a partir de glândulas cerígenas localizadas em seu abdômen, ela serve como matéria-prima para a construção dos favos – estruturas que armazenam mel, pólen e abrigam crias.

Por Flipar