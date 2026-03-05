Animais

Descubra o papel dos patos nas lavouras de arroz do Vietnã e das Filipinas

Milhões de patos transformam lavouras de arroz em cenários únicos, onde aves e plantas convivem em harmonia. Um sistema agrícola sofisticado que une produtividade, sustentabilidade e redução de custos nas paisagens alagadas do Vietnã e das Filipinas.

Por Flipar
Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais

Embora tenham raízes na América do Sul, os patos se espalharam pelo mundo com os colonizadores. Hoje, são criados em diversos continentes para carne, ovos e penas, mostrando sua rusticidade e adaptação a diferentes climas.

Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais

No Brasil, por exemplo, a criação de patos atende nichos específicos ligados à gastronomia europeia. Empresas exportam cortes e produtos gourmet, mas no Sudeste Asiático o destino das aves ganhou outra função prioritária.

Reprodução do Youtube Canal Fazenda Noal

No Vietnã e nas Filipinas, milhões de patos entram nas lavouras de arroz não apenas como criação, mas como agentes de manejo. Eles controlam pragas, reduzem ervas daninhas e fertilizam o solo de forma natural.

- Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais

Cerca de 22 dias após o plantio, quando o arroz ainda está em desenvolvimento e o solo permanece alagado, bandos de patos são soltos nos campos para iniciar seu trabalho ecológico.

- Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais

As aves caminham e nadam entre as plantas, revolvendo o solo e transformando a lavoura em pasto aquático. Em vez de pesticidas, o produtor utiliza o instinto natural dos patos para buscar alimento.

imagem gerada por i.a

Quando a cultura começa a florescer, os patos são retirados para não prejudicar a fase sensível das plantas. Esse manejo cuidadoso garante equilíbrio entre produtividade e preservação.

Reprodução do Youtube Canal South China Morning Post

Ao se alimentar de insetos, os patos reduzem populações que normalmente exigiriam pesticidas. Assim, o controle biológico substitui a aplicação de químicos, trazendo benefícios ambientais.

Reprodução do Youtube Canal South China Morning Post

Além dos insetos, os patos consomem plantas espontâneas que competem com o arroz. Dessa forma, diminuem a necessidade de herbicidas e mantêm o campo mais limpo.

Reprodução do Youtube Canal South China Morning Post

Os dejetos das aves devolvem nutrientes diretamente ao solo e à água, funcionando como adubo orgânico. O arroz cresce em ambiente enriquecido sem depender totalmente de fertilizantes sintéticos.

Reprodução do Youtube Canal South China Morning Post

Estudos mostram que lavouras com patos, mesmo usando apenas metade da adubação química, alcançam resultados próximos às convencionais. O balanço final indica vantagens econômicas e ambientais.

Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais

Ao somar produtividade, custo e redução de insumos, o modelo integrado apresentou desempenho cerca de 48% superior ao sistema puramente químico, tornando-se mais rentável para o produtor.

Reprodução do Youtube Canal South China Morning Post

Com a substituição de pesticidas e diminuição de fertilizantes, os gastos com defensivos caem sensivelmente. Isso torna a lavoura mais barata e acessível, sem comprometer a produção.

Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais

Os patos, quando voltam às granjas, geram retorno em diversas frentes. Passam a receber alimentação complementar e, assim, podem ser criados para carne e ovos. O sistema, portanto, gera receita adicional além dos benefícios no campo.

Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais

Em alguns modelos, os patos permanecem nos campos por meses sem ração extra, aproveitando o que encontram. Isso reduz ainda mais os custos de criação.

Reprodução do Youtube Canal Fatos Rurais

Após o período no campo, os patos passam cerca de três meses botando ovos em granjas. O ciclo fecha com aproveitamento máximo do potencial produtivo das aves.

Reprodução do Youtube Canal Chu Fazenda

As cenas de milhões de patos atravessando rios, estradas e vilarejos impressionam. Não é apenas criação superdimensionada, mas uma estratégia pensada para múltiplas funções.

Reprodução do Youtube Canal South China Morning Post

A integração entre lavoura e patos mostra que a tecnologia pode ser viva e móvel. Em tempos de busca por sustentabilidade, esse modelo inspira alternativas ao pacote clássico de químicos e máquinas.

Reprodução do Youtube Canal South China Morning Post

Veja Mais