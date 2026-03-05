Como o kiwi é aliado natural para a saúde e o bem-estar

O kiwi se tornou presença constante em mesas ao redor do mundo, não apenas pelo sabor refrescante e pela cor viva da polpa, mas também pelo conjunto de propriedades que despertou o interesse de quem busca uma alimentação equilibrada.Por Flipar
A fruta, aliás, tem origem asiática e conquistou espaço em diversos países por unir sabor marcante e riqueza nutricional. Embora tenha surgido na China, onde era chamado de minoutao, o kiwi só recebeu o nome atual quando chegou à Nova Zelândia.
Hoje, o cultivo está espalhado pelo mundo e inclui regiões como Chile, Itália e Grécia. No Brasil, a planta foi introduzida nos anos setenta, mas grande parte do que se encontra nas feiras e supermercados ainda vem de importação.
Apesar das diferenças de cor e sabor entre os tipos de kiwi, o perfil nutricional costuma ser muito semelhante. A polpa pode ser verde, como ocorre na espécie Actinidia deliciosa, ou amarela, presente na Actinidia chinensis, que costuma apresentar acidez menor.
Em todos os casos, o fruto possui formato arredondado ou levemente alongado, casca marrom coberta por pelos finos e sementes pequenas distribuídas ao redor da polpa.
As flores que originam o fruto apresentam os dois gêneros, mas a planta se comporta de modo particular, já que exemplares masculinos e femininos não são férteis ao mesmo tempo.
Um dos grandes atrativos do kiwi é seu valor calórico reduzido. Cem gramas da fruta fornecem apenas cinquenta e nove calorias, o que a torna interessante para quem busca controlar o peso corporal sem renunciar ao sabor.
Além disso, o kiwi reúne fibras, vitamina C e diversos compostos bioativos, como polifenóis. Essas substâncias têm ação antioxidante e ajudam a evitar danos celulares ligados ao surgimento de doenças crônicas, inclusive problemas cardiovasculares.
A quantidade de vitamina C é superior até à encontrada em frutas como a laranja. Esse nutriente atua na defesa do organismo, auxilia na produção de colágeno, contribui para a absorção do ferro presente nos alimentos e ajuda a manter a integridade de vasos sanguíneos.
Já as fibras exercem papel essencial na digestão. O consumo frequente melhora o funcionamento intestinal, aumenta a sensação de saciedade e contribui para regular os níveis de glicose e colesterol no sangue.
A fruta ainda contém ráfides, substâncias que reforçam seu efeito laxativo, o que pode ser útil para quem convive com constipação.
Outro aspecto interessante é a relação do kiwi com a qualidade do sono. A fruta contém quantidades naturais de melatonina e serotonina, substâncias que participam da regulação do ciclo biológico, favorecendo o adormecer e ajudando pessoas que sofrem com insônia.
Minerais como potássio, magnésio, cálcio, ferro e zinco também estão presentes e se somam ao conjunto de nutrientes que auxiliam o bom funcionamento do corpo. O potássio, por exemplo, atua no equilíbrio da pressão arterial e pode contribuir para a saúde cardiovascular.
O kiwi pode ser consumido ao natural, logo após a remoção da casca, para manter ao máximo suas características nutricionais. A polpa cremosa combina doçura com leve acidez e pode ser saboreada pura ou incorporada a diferentes preparações
O fruto é versátil e funciona bem em saladas, sobremesas simples, smoothies, iogurtes e até em receitas salgadas. Há quem use a fruta para preparar caldas, sorvetes caseiros ou até para temperar carnes, já que a actinidina, uma enzima presente no kiwi, ajuda na digestão de proteínas.
Para armazenar o fruto, recomenda-se deixá-lo em temperatura ambiente até atingir o ponto ideal. Depois de maduro, é melhor guardá-lo na geladeira. Se a intenção for acelerar o amadurecimento, basta colocá-lo em um saco de papel junto com uma banana ou maçã. E aí, abriu o apetite?