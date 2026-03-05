Cachaça: história, produção e sabores da bebida tradicional no Brasil

No Brasil, alambiques familiares mantêm viva a tradição da cachaça, produzindo milhares de litros por mês com técnicas passadas de geração em geração. Dizem que, quanto menor o alambique, melhor o sabor — com um toque especial que só o artesanal oferece. É um legado que resiste ao tempo e à modernidade.

Por Flipar