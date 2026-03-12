Famosa mundialmente, Veneza tem 100 ilhotas ligadas por pontes e belos canais

Veneza, no nordeste da Itália, foi construída sobre mais de cem ilhas conectadas por canais e pontes. Suas gôndolas e arquitetura renascentista e gótica fazem da cidade um dos destinos turísticos mais românticos e admirados do mundo.

Por Flipar