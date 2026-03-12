James Taylor chega aos 78 anos com carreira marcada por grandes sucessos

Dono de um estilo intimista que ajudou a definir o folk e o soft rock a partir do final dos anos 1960, ele construiu uma carreira marcada por letras pessoais, melodias delicadas e uma interpretação vocal reconhecida pela sensibilidade. Ao longo de mais de cinco décadas de atividade, Taylor tornou-se referência para gerações de compositores e acumulou prêmios, discos festejados e uma base fiel de admiradores em todo o mundo