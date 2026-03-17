Frescor nas plantas: descubra como surgem as gotas de orvalho

O orvalho é a umidade que se condensa em forma de gotas sobre superfícies frias, especialmente à noite. Ele surge quando a temperatura do solo cai abaixo do ponto de orvalho do ar. Esse fenômeno ocorre principalmente nas madrugadas e nas primeiras horas da manhã. Ele é mais comum em noites claras e sem vento, que favorecem o resfriamento do solo.

Por Flipar