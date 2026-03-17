Compositora que escreveu sucessos de Celine Dion e Cher perdeu o Oscar pela 17ª vez; saiba quem é Diane Warren

Uma das compositoras mais prestigiadas da música norte-americana, Diane Warren perdeu o Oscar na categoria de Melhor Canção Original pela 17ª vez.Por Flipar
Indicada pela música “Dear Me”, do documentário “Diane Warren: Relentless”, interpretada por Warren é uma das compositoras mais bem-sucedidas da música pop e do cinema, mas nunca venceu um Oscar competitivo, embora tenha recebido um prêmio honorário em 2022.
Apesar do “fiasco” histórico, a musicista já conquistou importantes prêmios como o Grammy Awards, o Globo de Ouro e o
Nascida em 7 de setembro de 1956, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Diane Warren é conhecida por escrever baladas marcantes para grandes artistas da indústria fonográfica e para trilhas sonoras de filmes.
Warren cresceu em uma família de origem judaica e desde cedo demonstrou interesse pela música. Começou a compor aos 11 anos e precisou enfrentar a mãe, que queria que ela trabalhasse como secretária.
Determinada a trabalhar com música, começou sua carreira nos anos 1980 escrevendo canções para diversos artistas. Seu primeiro grande sucesso veio em 1983 com “Solitaire”, gravada por Laura Branigan.
A partir daí, ela passou a ganhar reconhecimento na indústria e rapidamente se tornou uma compositora requisitada por artistas renomados.
Seu estilo costuma privilegiar letras emocionais, muitas vezes voltadas para temas como amor, superação e intensidade sentimental, características que fizeram de suas músicas escolhas frequentes para trilhas de filmes e grandes performances vocais.
Ao longo das décadas de 1980 e 1990, Diane Warren escreveu sucessos interpretados por alguns dos maiores nomes da música pop. Entre eles estão Cher, que gravou o hit “If I Could Turn Back Time”.
Depois de ganhar um violão do pai como forma de incentivo, Warren compôs a letra de “Because You Loved Me”, que mais tarde se tornaria um dos maiores sucessos na voz de Celine Dion.
Warren também é responsável pelo grande hit “I Don’t Want to Miss a Thing”, da banda Aerosmith, e que foi sucesso do filme “Armageddon”, de 1998.
Outras composições marcantes de Diane Warren são “Un-Break My Heart” e “Spanish Guitar”, ambas sucessos na voz de Toni Braxton.
Seu trabalho também tem forte presença no cinema. Warren compôs músicas para diversos filmes de Hollywood, o que lhe rendeu inúmeras indicações ao prêmio da Oscar na categoria de melhor canção original.
Entre as músicas indicadas estão “How Do I Live”, interpretada por LeAnn Rimes para o filme “Con Air”, de 1997; e “There You’ll Be”, interpretada por Faith Hill para o filme Oscar Honorário da Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que destacou sua carreira extraordinária e sua influência na música de cinema.
Além disso, Warren conquistou outros prêmios importantes, incluindo um Grammy, um Emmy e dois Globos de Ouro. Ela também foi incluída no