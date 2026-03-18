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Filtros de água: pequenos cuidados que evitam grandes riscos

A água é essencial para a saúde humana, no entanto, quando ela não é potável, pode estar contaminada com impurezas, como areia, barro, ferrugem, cloro e bactérias. Daí a importância da filtragem.

Por Flipar
Hans por Pixabay

Segundo especialistas, os filtros são a maneira mais segura e eficaz de tornar a água potável. No Brasil, o filtro de barro ainda é uma das formas mais populares de filtrar a água em cidades do interior. Eles existem no Brasil desde 1910, quando começaram a ser produzidos por famílias de imigrantes italianos e portugueses.

Academia de letras de CM - Wikimédia Commons

A eficácia dos filtros de barro se deve à presença de uma câmara de filtragem cerâmica, capaz de reter em torno de 95% do cloro, pesticidas, e metais como ferro, alumínio e chumbo.

Arison Jardim - Secom

Existem diversos tipos de filtro, em formatos e materiais variados, com opções para todos os bolsos. O filtro de barro ajuda na eliminação das impurezas e ainda mantém a água numa temperatura agradável, principalmente em época de calor forte.

Reprodução X Twitter Choquei

Além disso, o filtro de argila é o único com a classificação P-I do Inmetro para filtros de água, sendo capaz de capturar partículas com dimensões entre 0,5 e 1 mícron, enquanto os demais filtros somente conseguem reter partículas acima de 15 mícrons.

Youtube Canal TV Claret

O filtro de barro no Brasil é tão popular que no início de 2023 o objeto foi usado como fantasia por um dos participantes do reality show “The Masked Singer Brasil”.

reprodução tv globo

Além de filtrar a água, muitos fazem questão de manter a temperatura agradável. E nisso o barro ajuda muito. Uma dica vinda da Índia é manter água fresca no chamado Matka, um pote de barro usado para preservar a temperatura baixa.

Divulgação Shopee

O matka lembra a moringa de barro, recipiente feito de argila ou cerâmica, destinado ao armazenamento e resfriamento de água, muito utilizado em áreas rurais do Brasil. Alguns indianos – e também brasileiros – usam um pano umedecido sobre o pote de barro para ajudar a manter a temperatura baixa.

Flickr Claudio Zeiger

A moringa de barro utiliza o princípio da evaporação para resfriar a água armazenada em seu interior. A água penetra nas paredes porosas da moringa, e, à medida que evapora, ocorre uma redução na temperatura da água contida no recipiente.

facebook Fábrica de barro

Veja, ainda, outras dicas para ter água de qualidade em casa. Olha só!

rawpixel.com freepik

Galão de água mineral: Costuma ser muito utilizado em ambientes domésticos e escritórios. Costuma ser vendido com capacidade de 10 ou 20 litros.

Flickr Igor Andrade

Torneira com filtro: Outra opção é a torneira com filtro acoplado. A principal vantagem é a conveniência de ter água filtrada diretamente na torneira, eliminando a necessidade de comprar água engarrafada ou instalar sistemas de filtragem separados.

Flickr Metais Pérola

Os filtros dessas torneiras geralmente precisam ser substituídos regularmente para garantir a eficácia contínua na remoção de impurezas. A frequência da substituição pode variar com base na qualidade da água local e nas especificações do fabricante.

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Caixa d’água: A instalação adequada da caixa d’água contribui para a pressurização da rede, otimizando o uso da água. Manutenção regular, limpeza e cuidados são cruciais para preservar a qualidade da água armazenada e garantir a durabilidade do sistema.

Flickr Paulinho Stradiotti

Purificador de água: Um dos equipamentos mais populares dos últimos anos, os purificadores podem utilizar diferentes métodos de filtragem para melhorar a qualidade da água potável.

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Os purificadores podem ser encontrados em uma variedade de modelos, com diferentes recursos. Alguns contam até com refrigeração e conseguem manter a água gelada o tempo todo.

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Ao escolher um purificador de água, é importante considerar, entre outras coisas, o tipo de filtro, a capacidade, o consumo e, é claro, o preço, que costuma variar bastante.

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No Brasil, a água potável é fornecida por sistemas públicos de abastecimento de água, que são regulamentados pelo Ministério da Saúde.

Governo Estadual

O consumo de água potável ajuda a ‘quebrar’ os alimentos no estômago e a absorver os nutrientes no intestino delgado.

Kawita Chitprathak por Pixabay

Preservar a disponibilidade e a qualidade da água potável é uma responsabilidade compartilhada que exige práticas sustentáveis, gestão eficiente dos recursos hídricos e conscientização sobre a importância desse recurso vital para as presentes e futuras gerações.

Imagem de Jonas KIM por Pixabay

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