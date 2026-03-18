Andorra: charme europeu com compras livres de impostos

Andorra é um dos países menos badalados da Europa, mas cheio de atrativos. Além disso, os visitantes ainda aproveitam preços mais baixos graças à isenção de impostos.Por Flipar
Andorra ocupa uma área de 468 km². É o sexto menor país da Europa e o 16º no mundo. Ele fica na Península Ibérica e faz fronteira com França e Espanha.
Um dos seus pontos fortes é a economia. Andorra está entre os países com o maior PIB per capita ( 42 mil dólares – ou R$209 mil).
Como o setor bancário possui um estatuto de paraíso fiscal, também é um sedutor destino para investimento de capital estrangeiro. Uma multinacional no país é a KPMG, fundada nos Países Baixos.
Andorra tem cerca de 77 mil habitantes, o 11º país com a menor população do mundo. A expectativa de vida dos habitantes chega a 83,5 anos.
A isenção de impostos transforma o comércio de Andorra num paraíso para compras.
Tal cenário fica mais evidente na capital Andorra La Vella onde a Avenida Meritxell é o principal centro comercial com diversas opções de loja de diversos segmentos (roupas, bebidas, perfumes, acessórios, eletrônicos, joias, entre outros).
Andorra tem bons salários para os trabalhadores, o que acaba sendo uma tentação para visitantes que passam a cogitar a possibilidade de se estalecer no país em busca de qualidade de vida.
Isso tem um grande impacto na demografia de Andorra, pois apenas 38% dos moradores são nativos. O principal grupo de estrangeiros que vive no território é de espanhóis. Em seguida, franceses. E depois, ingleses.
O catalão é o idioma oficial. Mas, por ter pessoas de diversas origens, é bem tranquilo falar inglês, francês, espanhol ou até português em Andorra, já que há muitos imigrantes de Portugal no país.
Como fica nas Cordilheira dos Pirineus, Andorra se caracteriza pelo cenário de montanhas. Estações de esqui fazem sucesso, com 175 km de pista, e representam uma fatia importante da economia, representando 80% do PIB.
Outros importantes pontos turísticos são a Casa de la Vall (foto), edifício centenário que é a sede do parlamento desde a sua fundação.
Outras atrações: o lago artificial de Engolasters, as igrejas de San Joan de Caselles e Sant Esteve, que são joias da arte românica andorrana e fazem parte do patrimônio cultural nacional.
Andorra é casa de danças folclóricas como contrapàs e marratxa (foto), conservadas principalmente na cidade de Sant Julià de Lòria.
Festas com fogo que ocorrem anualmente na noite de solstício de verão são celebrações tradicionais, consideradas patrimônio cultural imaterial da humanidade desde 2015.
Os moradores descem das montanhas para as cidades com tochas na mão e fazendo fogueiras. Esse evento representa o fortalecimento da identidade regional e, para os jovens, a chegada da maturidade.
O Festival Internacional de Jazz de Escandes-Engordany, sempre em julho, é mais uma solenidade de grande importância no âmbito cultural.
O país também se sobressai pelas belezas naturais. O Vale de Madriu-Perafita-Claror é patrimônio mundial da Unesco na categoria paisagem cultural desde 2004, com rios e lagos, onde se valorizam a fauna e a flora..
Na região, pessoas fazem a“rota de Coronallacs”, com extensão de 90 km. São cinco dias de caminhada. A área é propícia para percursos a cavalo, escalada, caça, pesca e, no inverno, esqui de montanha.
A vegetação predominante é a mediterrânea, ocupando dois quintos do território. As espécies variam conforme a altitude: azinheiras e carvalhos no nível mais baixo, pinheiros no médio; tundras alpinas no mais elevado.
Na parte gastronômica, os principais ingredientes nas comidas tradicionais são cogumelos, carnes na brasa e alimentos embutidos. Os pratos mais notáveis são: escudella – um guisado de frango, carne vitela, focinho de porco e legumes (foto); e escargots, que são caracóis.
Além disso, outra ótima pedida é o trinxat: purê de batata com repolho e bacon.